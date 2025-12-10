El fruit sec imprescindible en la dieta: clau per prevenir diabetis, obesitat i malalties cardiovasculars
Diverses investigacions destaquen el perfil nutricional del pistatxo i el seu paper en la salut metabòlica, el control del pes i la protecció del cor
Els fruits secs formen part d’una alimentació saludable i aporten proteïnes, fibra i minerals essencials. Entre tots ells, el pistatxo destaca per un perfil nutricional especialment complet, amb baix contingut en greixos, un alt percentatge de greixos insaturats, i una gran presència de potassi, calci, magnesi, zinc, ferro i vitamines com la C, la E, la tiamina i els folats.
Segons múltiples estudis, consumir uns 40 grams diaris de fruits secs pot ajudar a reduir el risc de malalties del cor, una afirmació avalada per l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) i confirmada també per la recerca espanyola PREDIMED, que assenyala que la dieta mediterrània amb consum diari de fruits secs redueix el risc d’infart, ictus i mortalitat cardiovascular.
Una investigació recent publicada a Nutrients subratlla que el pistatxo és un aliment amb un gran potencial preventiu gràcies al seu contingut en tocoferols, carotenoides i compostos fenòlics, que contribueixen a la protecció cel·lular contra el dany oxidatiu.
Malgrat ser un aliment calòric, diversos estudis han demostrat que el seu consum no està associat a un augment de pes. En un assaig de 12 setmanes comparant pistatxos amb pretzels, tots dos grups van perdre pes, però el grup que consumia pistatxos va presentar una reducció de l’IMC més gran, evidenciant el seu efecte saciant.
El pistatxo també té un paper destacat en la prevenció de la diabetis tipus 2. Un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili va demostrar que el seu consum millora la resistència a la insulina i redueix l’augment de la glucosa després dels àpats. Aquest efecte ajuda a prevenir l’evolució cap a la diabetis en persones amb risc elevat.
Un altre benefici destacat és el seu impacte en la pressió arterial. Assajos clínics han mostrat que una dieta baixa en greixos en què almenys el 10% de les calories provenen de pistatxos redueix significativament la pressió arterial sistòlica, contribuint a protegir les artèries i a prevenir complicacions com l’infart o la trombosi cerebral.
Els especialistes coincideixen que els pistatxos poden formar part d’una alimentació equilibrada i saludable, i que els seus beneficis no depenen d’una dosi elevada, tot i que recomanen que representin, com a mínim, un petit percentatge regular de la dieta.
