Els 8 consells dels metges per evitar contraure un refredat, la grip o la Covid al Nadal
Canviar hàbits ens ajudarà
Rebeca Gil
Aquest any hem avançat els refredats, la grip i la Covid. I les taxes de contagis són molt altes. Així doncs, és hora de buscar alternatives per evitar emmalaltir-nos.
Es tracta d'infeccions víriques que afecten el tracte respiratori superior, és a dir, el nas i la gola. Són molts els virus que les produeixen i, generalment, són afeccions lleus que tots patirem entre 2 o 3 cops l'any.
És en aquesta època quan són més comuns, ja que augmenta la humitat de l'ambient i es produeixen canvis de temperatura sobtats:
- Matins freds i tardes caldejades.
- Calor a les cases i fred al carrer
Símptomes i durada dels refredats
Els símptomes són de sobres coneguts:
- Congestió
- Dolor de gola
- Esternuts
- Mocs…
I la seva durada és al voltant d'1 o 2 setmanes.
És clar que com que seguim en temps de pandèmia, i estem tots amb una mica de temor per l'arribada d'una nova onada de COVID, pot passar que l'aparició d'aquests símptomes catarrals ens provoqui maldecaps en confondre aquesta patologia amb la COVID-19.
Per això qualsevol tos en un lloc públic continua sent una mica alarmant i fa que tothom ens miri.
I per això una de les reaccions al refredat de tota la vida és acabar fent-se un test ràpid per estar segurs que el problema no va més enllà.
Vuit pautes per intentar esquivar els virus
I com que estem en aquesta disjuntiva, per més que l'ombra del coronavirus ja no ens espanti, els otorrinolaringòlegs ens donen vuit pautes per intentar esquivar els virus que provoquen el refredat comú.
1.La primera ja és un gest més que habitual des de fa gairebé 2 anys: el rentatge de mans. Si pot ser amb aigua i sabó millor. Perquè aquest gest no només prevé un contagi per coronavirus, sinó que evita més de 200 patologies que es poden contagiar a través de les mans, com la grip A, la pneumònia, la bronquiolitis, la tos ferina o el refredat comú.
2.És important utilitzar sempre mocadors d'un sol ús per tapar la boca en esternudar. D'aquesta manera, impedirem disseminar els gèrmens.
3.Evitar tocar-se la cara en la mesura del possible, ja que tant el nas com la boca són les entrades perfectes dels virus al nostre organisme.
4.Fugir dels espais tancats, on la possibilitat de contagi és més gran, també de refredat, grip... El millor és reunir-se a l'aire lliure si la temperatura ho permet, i en llocs ben ventilats. Però sempre ben protegits del fred, perquè és pitjor el remei que la malaltia.
5.Un reforç natural de vitamina D no està de més. Sempre que sigui possible és convenient exposar-se al sol per recarregar-se de vitamina D. Però com que a la tardor i l'hivern els dies són més curts, es pot buscar aquesta vitamina en aliments com els peixos blaus, els xampinyons o el formatge.
6.Reduir els nivells d'estrès també contribueix a protegir aquest tipus d'infeccions víriques lleus. Com més tensió i estrès, més baixes hi ha les defenses i més debilitat el sistema immunitari. Així que cal dormir prou i fer exercici físic per controlar l'estrès.
7.Molt important no automedicar-se, en concret, evitar prendre antibiòtics sense prescripció mèdica. No serveixen per combatre les infeccions víriques i el seu ús indegut fa que l'organisme es faci resistent a la seva acció.
8.Per acabar, cal evitar l'alcohol i el tabac perquè debiliten el sistema immune. A més, fumar pot agreujar els símptomes del refredat comú.
Seguir aquestes pautes pot evitar el contagi del refredat, encara que hem de saber que no ens lliurarem. Perquè és difícil en aquestes dates no agafar una d'aquestes infeccions, tal com reconeix la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia.
En cas que finalment patim un refredat comú, els otorrinolaringòlegs ens recorden que no hi ha ni vacuna efectiva, ni tractament que elimini el virus que el provoca. Només podrem recórrer als analgèsics per alleujar els símptomes.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Mor Ritxi Fageda