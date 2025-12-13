Aquests són els principals símptomes de l'hèrnia de hiat
Les persones més propenses a patir-ne són els majors de 50 anys
Rebeca Gil
Conèixer el nostre cos és fonamental per cuidar-lo i per reconèixer ràpidament qualsevol problema de salut. En aquest cas, et venim a explicar què és una hèrnia de hiat. El hiat és un orifici que es troba al diafragma i permet el pas de l'esòfag fins a l'estómac. La seva funció és molt important perquè impedeix que el contingut de l'estómac reflueixi fins a l'esòfag.
Doncs en debilitar-se o desplaçar-se aquesta zona, part de l'estómac s'introdueix o s'hernia a través del hiat cap a l'espai toràcic, provocant diversos símptomes o no. Perquè hi ha pacients que tenen hèrnia de hiat, però que no registren cap molèstia, en canvi, d'altres sí que pateixen un dels símptomes més habituals d'aquesta patologia: el reflux. Afecta, sobretot, els majors de 50 anys i les dones embarassades.
A més d'aquesta acidesa estomacal, els especialistes en aparell digestiu de l'Hospital Victòria Eugènia Creu Roja de Sevilla detallen altres símptomes de l'hèrnia de hiat són:
- Tos irritativa o seca
- Mal alè
- Dolor de tòrax
- Dificultat per empassar
- Irritació i el gargamellegi a la gola
- Amargor de boca
- Nafres orals
Els especialistes en digestiu de l'hospital sevillà expliquen, a més, que hi ha dos tipus d'hèrnies de hiat:
- Hèrnia hiatal per lliscament: es produeix quan l'estómac puja fins a la cavitat toràcica.
- Hèrnia hiatal paraesofàgica: quan el lliscament de l'estómac es produeix de forma paral·lela a l'esòfag
Per determinar si la causa del reflux, el seu símptoma principal, és la presència d'una hèrnia al hiat, l'especialista en digestiu sol·licitarà fer bé una radiografia o una endoscòpia.
Hi ha tractament per a l'hèrnia de hiat?
La veritat és que no. Com expliquen els especialistes en aparell digestiu de l'Hospital Victòria Eugènia Creu Roja, “en realitat, el que fem és un tractament del reflux gastroesofàgic que és el responsable dels símptomes del pacient”. Encara més, hi ha moltes vegades, els casos més lleus, en què un simple canvi dels hàbits de vida, bàsicament seguir una dieta adequada, es poden reduir, i fins i tot eliminar, els símptomes de l'hèrnia de hiat.
“Si els símptomes no són controlats, hi ha inflamació de la mucosa esofàgica visualitzada mitjançant endoscòpia, o hi ha hagut complicacions (esofagitis, tos, dificultat per empassar-disfàgia), el pacient necessitarà a més un tractament farmacològic dirigit pel seu especialista i a vegades, fins i tot un tractament de manteniment per evitar que tornin a produir-se”.
Cirurgia, el darrer recurs
Com hem vist el control dels símptomes és la base de l'abordatge de l'hèrnia de hiat. Però hi ha casos en què el reflux propi d'aquesta patologia pot provocar complicacions molt greus com ara la pneumònia per aspiració, quan el contingut gàstric arriba al pulmó.
En aquests casos "el pacient pot necessitar una intervenció quirúrgica per reparar la seva hèrnia hiatal per lliscament si existís, o reforçar la seva unió esofagogàstrica", expliquen els experts en digestiu. És una intervenció mínimament invasiva, realitzada per laparoscòpia.
Com prevenir el reflux gàstric
El primer que cal tenir en compte és que patir una hèrnia de hiat, encara que sigui molest, no és greu. Així que el millor és centrar-se a evitar el reflux gàstric que provoca. Com? Els experts de l'Hospital Victòria Eugènia Creu Roja faciliten algunes recomanacions:
Dieta saludable
- Realitzar 5 àpats al dia. "D'aquesta manera, reduïm el volum d'aliments ingerits i, per tant, la feina que ha de fer el nostre estómac i la quantitat d'aliments refluïts".
- Reduir tots aquells aliments rics en greixos, els fregits, els picants i també aquells preparats en escabetx.
- Evitar salses molt greixoses o fortes, com les elaborades amb rovells, oli, nata i formatge.
- Menys cafè, te o xocolata.
- Fumar no ajuda a reduir el reflux, tampoc no prendre alcohol.
En qualsevol cas, si tenim reflux de manera habitual el millor és acudir a un especialista perquè determini el seu origen i ens indiqui les mesures a prendre.
