Aquesta és l'estona que has de caminar per perdre un quilo de greix, segons un entrenador expert
Juan Antonio Martín explica els límits de caminar com a única eina per aprimar i defensa combinar el cardio amb la força i una bona alimentació
Mantenir un estil de vida saludable requereix fer activitat física regular i seguir una alimentació equilibrada. L’exercici ajuda a controlar el pes, redueix el risc de malalties cròniques i millora el benestar general. Moltes persones busquen perdre pes augmentant la seva activitat física, però els experts insisteixen que els resultats més duradors arriben quan es combinen exercici, descans adequat i hàbits constants.
Durant anys es va popularitzar la idea que cal caminar 10.000 passos diaris per prevenir malalties cardiovasculars. Estudis més recents han ajustat aquesta recomanació a 7.000 passos per a majors de 60 anys i 8.000 per a persones més joves, sempre mantenint un ritme actiu.
En aquest context, Juan Antonio Martín, entrenador personal i especialista en pèrdua de greix abdominal, destaca que caminar és “una de les formes més simples i efectives de moure’ns”, ja que incrementa el consum energètic sense necessitat d’entrenaments intensos. Tot i això, adverteix que aquesta activitat té limitacions quan l’objectiu és aprimar.
Segons Martín, per perdre un quilo de greix corporal cal un dèficit aproximat de 7.000 calories. Caminar pot cremar entre 250 i 300 calories per hora, en funció del ritme, el terreny i el pes de cada persona. “Caldria caminar entre 25 i 28 hores per perdre un quilo només amb aquesta activitat”, explica.
L’expert subratlla que confiar exclusivament en el cardio pot resultar contraproduent: crema calories en el moment, però no evita que el metabolisme es torni més lent si no es practica entrenament de força. Això pot afavorir la pèrdua de massa muscular i una caiguda del metabolisme basal.
Per això, la seva recomanació és clara: combinar cardio, entrenament de força i una alimentació ajustada a l’objectiu personal per aconseguir una reducció de greix eficaç i saludable.
