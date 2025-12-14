T'interessa: Vuit consells mèdics per prevenir els refredats, que augmentaran durant les festes de Nadal
Els especialistes en otorinolaringologia recomanen mesures senzilles d’higiene i estil de vida per reduir el risc de contagi dels virus respiratoris
Els refredats comuns, habituals a la tardor i l’hivern, són infeccions víriques que afecten el tracte respiratori superior, especialment el nas i la gola. Tot i que solen ser lleus, la seva incidència augmenta durant els mesos freds a causa de l’increment d’humitat i dels canvis bruscos de temperatura. Els símptomes més freqüents són la congestió nasal, el mal de coll, els esternuts i la mucositat, amb una durada d’entre una i dues setmanes.
Davant l’increment previst de casos durant les festes de Nadal, especialistes en otorinolaringologia proposen vuit pautes bàsiques per intentar prevenir els refredats:
- Rentar-se les mans amb freqüència, preferiblement amb aigua i sabó, per evitar la transmissió de nombroses malalties contagioses.
- Utilitzar mocadors d’un sol ús per tapar-se la boca i el nas en esternudar, evitant així la dispersió de gèrmens.
- Evitar tocar-se la cara, especialment nas i boca, que són vies directes d’entrada dels virus.
- Reduir l’estada en espais tancats i poc ventilats; és preferible reunir-se a l’aire lliure o en llocs ben airejats, sempre mantenint-se abrigats.
- Potenciar la vitamina D, ja sigui amb exposició solar quan sigui possible o amb aliments com els peixos blaus, els xampinyons o el formatge.
- Controlar l’estrès i descansar adequadament, ja que la tensió continuada debilita el sistema immunitari.
- No automedicar-se, especialment amb antibiòtics, que no són efectius contra les infeccions víriques i poden generar resistències.
- Evitar el consum d’alcohol i tabac, ja que empobreixen la resposta immunitària i poden agreujar els símptomes.
Els especialistes recorden que, tot i seguir aquestes recomanacions, és difícil evitar completament els refredats en aquesta època de l’any. En cas de patir-ne un, no existeix cap vacuna ni tractament que elimini el virus, i només es poden utilitzar analgèsics per alleujar els símptomes.
