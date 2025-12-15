Els consells del nutricionista Pablo Ojeda per aconseguir una bona salut: l'ordre és la clau
Evita pics de glucosa amb aquesta simple teoria
Pablo Varela
Cada vegada apareixen més teories sobre com alimentar-se correctament. I és que, no sols és important els aliments que ingerim, sinó també el seu ordre. Segons com els consumim, afectarà d'una manera o altra el nostre organisme.
Pablo Ojeda és un dels nutricionistes més reconeguts en mitjans de comunicació. Les seves aparicions en programes de televisió com 'Més Val Tard' de la Sexta o 'Els Matins Kiss' de Kiss FM l'han convertit en una referència en els trastorns de la conducta alimentària com l'obesitat.
En aquesta ocasió, l'expert en nutrició explica mitjançant un vídeo a TikTok com l'ordre en què consumim els aliments afecta el nostre metabolisme.
Primer les verdures per reduir la glucosa
Ojeda assenyala que diferents estudis han relacionat l'ordre en què es consumeixen els aliments amb com afecten l'absorció de diferents nutrients. L'expert informa que començant per les verdures «redueixes fins a un 30% el pic de glucosa» posterior al menjar.
Segons el divulgador, això es produeix perquè les fibres dels vegetals «formen una barrera» als intestins i alenteixen l'absorció del sucre. Segons el seu mètode, el 'Platojeda', el següent que hauríem de consumir serien els fermentats, encarregats de nodrir la microbiota.
A l'ordre d'aquest plat elaborat pel nutricionista, el tercer aliment són les proteïnes, que posen «fre a la fam», seguides del greix «per donar estabilitat emocional». Per acabar, el col·laborador televisiu indica que hem d'acabar pels hidrats.
Ojeda aclareix que seguint aquest ordre «redueix aquests pics d'insulina» que són els encarregats de provocar-nos desitjos, així mateix, aquest ordre «fa que emmagatzemem menys greix». L'expert en nutrició acaba el vídeo assenyalant que «no cal canviar el que menges», només l'ordre en què ho fas.
