Els consells del nutricionista Pablo Ojeda per aconseguir una bona salut: l'ordre és la clau

Evita pics de glucosa amb aquesta simple teoria

Què és el primer que haig de menjar?

Què és el primer que haig de menjar? / freepik

Pablo Varela

Cada vegada apareixen més teories sobre com alimentar-se correctament. I és que, no sols és important els aliments que ingerim, sinó també el seu ordre. Segons com els consumim, afectarà d'una manera o altra el nostre organisme.

Pablo Ojeda és un dels nutricionistes més reconeguts en mitjans de comunicació. Les seves aparicions en programes de televisió com 'Més Val Tard' de la Sexta o 'Els Matins Kiss' de Kiss FM l'han convertit en una referència en els trastorns de la conducta alimentària com l'obesitat.

En aquesta ocasió, l'expert en nutrició explica mitjançant un vídeo a TikTok com l'ordre en què consumim els aliments afecta el nostre metabolisme.

Primer les verdures per reduir la glucosa

Ojeda assenyala que diferents estudis han relacionat l'ordre en què es consumeixen els aliments amb com afecten l'absorció de diferents nutrients. L'expert informa que començant per les verdures «redueixes fins a un 30% el pic de glucosa» posterior al menjar.

Segons el divulgador, això es produeix perquè les fibres dels vegetals «formen una barrera» als intestins i alenteixen l'absorció del sucre. Segons el seu mètode, el 'Platojeda', el següent que hauríem de consumir serien els fermentats, encarregats de nodrir la microbiota.

A l'ordre d'aquest plat elaborat pel nutricionista, el tercer aliment són les proteïnes, que posen «fre a la fam», seguides del greix «per donar estabilitat emocional». Per acabar, el col·laborador televisiu indica que hem d'acabar pels hidrats.

¿Sabías que el orden en el que comen los alimentos puede cambiar por completo tu metabolismo? 🤨 No es casualidad, lo hemos testado, aplicado y tiene todo el sentido científico. Según estudios como el del Journal of clinic Nutrition 2015, si empiezas por ejemplo por las verduras, reduces hasta un 30% el pico de glucosa después de comer. 🧐 ¿Por qué? Porque las fibras de las verduras forman una barrera en el intestino que ralentiza la absorción del azúcar.🥗 En el método PLATOJEDA usamos un orden visual para que no haya problemas. Primero las verduras, energía y fibra, luego los fermentados, microbiota, lista. Después las proteínas, freno al hambre, luego la grasa que te va a dar estabilidad emocional y al final los hidratos cuando ya tienes todo regulado. 👆🏻 Este orden reduce esos picos de insulina, evitas antojo y hace que almacenes menos grasa. No hace falta cambiar lo que comes, sólo el orden y ese pequeño ajuste puede cambiar tu vida. Accede al link de mi perfil y empieza a aplicar este orden y ver resultados

Ojeda aclareix que seguint aquest ordre «redueix aquests pics d'insulina» que són els encarregats de provocar-nos desitjos, així mateix, aquest ordre «fa que emmagatzemem menys greix». L'expert en nutrició acaba el vídeo assenyalant que «no cal canviar el que menges», només l'ordre en què ho fas.

