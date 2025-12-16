El cardiòleg del moment avisa sobre aquest medicament: "Pots patir un infart"
Aurelio Rojas adverteix que un consum prolongat pot augmentar el risc de problemes cardíacs i renals, especialment en situacions de deshidratació o exercici intens.
L’ibuprofèn és un antiinflamatori molt utilitzat per alleujar dolors puntuals i inflamacions lleus. Pres de manera ocasional i sota indicació mèdica, no sol comportar riscos importants. Tanmateix, el consum continuat o abusiu pot tenir conseqüències greus per a la salut.
Així ho ha advertit el cardiòleg Aurelio Rojas, que ha volgut alertar sobre els perills d’aquest medicament quan es pren durant períodes prolongats. Segons explica, l’ús reiterat d’ibuprofèn pot provocar que la sang coaguli amb més facilitat, un risc que s’incrementa encara més en casos de deshidratació.
El metge també assenyala que aquest hàbit pot augmentar la probabilitat de patir insuficiència cardíaca o renal, ja que pot reduir l’arribada de sang a òrgans vitals com el cor o els ronyons. Rojas posa com a exemple persones que, a causa de dolors crònics com els d’esquena, han pres ibuprofèn durant molt de temps i han acabat desenvolupant problemes renals com a efecte secundari dels antiinflamatoris.
Tot i això, el cardiòleg ha volgut tranquil·litzar els consumidors ocasionals. Recorda que prendre ibuprofèn de manera puntual, per exemple durant uns dies i amb recepta mèdica, no implica necessàriament un perill. El problema apareix quan se’n superen les dosis recomanades o se’n fa un ús prolongat sense control mèdic.
Finalment, Rojas adverteix que no és recomanable prendre ibuprofèn abans de fer exercici físic intens. En determinats perfils, com persones de mitjana edat amb antecedents de risc cardiovascular, aquesta pràctica pot augmentar de manera significativa la probabilitat de patir un infart. Per això, insisteix en la importància de consultar sempre amb un professional sanitari abans de fer un ús habitual d’aquest tipus de medicaments.
