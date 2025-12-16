Coneix els tres aliments que t'ajudaran a dormir millor
El tècnic d’emergències assegura que alguns aliments consumits abans d’anar a dormir poden afavorir el descans nocturn i reduir els despertars
Dormir bé és essencial per a la salut i no hauria de ser un luxe. Un descans insuficient o interromput pot afectar l’estat d’ànim i augmentar el risc de desenvolupar diverses patologies. Segons dades de la Societat Espanyola del Son, aproximadament un 33% de la població pateix algun trastorn del son, com ara l’insomni o dormir menys de set hores al dia.
El tècnic d’emergències sanitàries Miguel Assal, conegut per la seva tasca divulgativa, ha explicat quins aliments poden ajudar a millorar la qualitat del son si es consumeixen abans d’anar al llit. Un dels principals és la crema de cacauet, que, segons indica, afavoreix la producció de serotonina i melatonina i conté magnesi, un mineral que ajuda a relaxar la musculatura. L’expert recomana prendre’n una petita quantitat, com una culleradeta, entre 30 i 60 minuts abans de dormir.
Assal també destaca que aquest aliment pot ajudar a mantenir estables els nivells de sucre en sang durant la nit, fet que pot reduir els despertars nocturns, sovint provocats per pujades o baixades de glucosa.
Un altre aliment recomanat és el plàtan. Segons l’expert, mig plàtan una hora abans d’anar a dormir pot ser suficient, ja que aporta magnesi i potassi, que contribueixen a la relaxació muscular, així com triptòfan, un aminoàcid relacionat amb la producció de melatonina.
Finalment, Assal assenyala la civada com una bona opció per millorar el descans, ja que conté melatonina de manera natural i hidrats de carboni complexos que faciliten l’arribada del triptòfan al cervell.
Tot i això, l’expert adverteix que no és recomanable consumir tots aquests aliments alhora, ja que podria provocar una digestió massa pesada. Si s’ha d’escollir només un, ell es decanta per la crema de cacauet.
A més de l’alimentació, Assal recorda que hi ha altres hàbits saludables que ajuden a dormir millor, com anar a dormir sempre a la mateixa hora i evitar l’ús de pantalles —mòbil, ordinador o televisió— durant l’hora prèvia al descans nocturn.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona