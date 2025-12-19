Novartis reconeguda com la companyia farmacèutica amb millor reputació a Espanya
La 11a edició del Rànquing Reputacional Merco Salud reconeix a Novartis en primera posició dins del rànquing de les cent companyies farmacèutiques amb millor reputació a Espanya
Novartis ha estat reconeguda com la companyia farmacèutica amb millor reputació sanitària a Espanya segons la 11a edició del Rànquing Reputacional Merco Salud, avalat pel Monitor Empresarial de Reputació Corporativa (Merco).
Més enllà de la classificació general, l'informe de Merco Salut 2025 ha destacat el lideratge de Novartis en dues especialitats clíniques d'alt impacte per a la societat espanyola: Cardiologia i Neurologia, situant-la com la companyia farmacèutica amb major reputació i més innovadora.
El reconeixement com a líder en Cardiologia cobra una rellevància vital en el context demogràfic actual, atès que les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mort a Espanya. De la mateixa manera, en Neurologia, subratlla la capacitat de Novartis per a donar resposta a malalties complexes del sistema nerviós central, una àrea on la demanda de solucions innovadores és creixent al país degut a la prevalença de malalties neurodegeneratives i cròniques com l'Esclerosi Múltiple.
Guiats pel propòsit de "reimaginar la medicina per a millorar i prolongar la vida de les persones", la reputació de Novartis se sustenta en una sòlida petjada d'innovació, recerca i desenvolupament al país. En l'actualitat, la companyia ha impulsat més de 270 assajos clínics a Espanya amb la participació de més de 7.400 pacients, centrant la seva innovació en el potencial de plataformes de recerca d'última generació com són la teràpia gènica o cel·lular, la tecnologia ARN i la teràpia amb radiolligants.
