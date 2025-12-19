Els perills dels torrons segons Andrea Calderón, experta en nutrició
Compte en menjar amb excés aquest meravellós postres de Nadal
Juan Luis Martín
Hi ha certs aliments o plats que no solen faltar per Nadal: el torró, els polvorons, les neules, la sopa de galets, etc. Però saps els riscos que comporta per a la teva salut menjar torró?
Per això, des de 'Guías de Salud' donarem alguns consells per saber quina quantitat podem ingerir sense que ens afecti l'organisme amb efectes secundaris com aquests típics "quilets" de més després d'aquestes festes.
Composició del torró estàndard
La majoria, igual que gran part dels dolços de Nadal, estan compostos per un alt contingut en sucre, que va des d'un 20-30 fins a fins i tot un 90% de sucres afegits, greixos de baixa qualitat com olis refinats de gira-sol i/o farines refinades. Tot això es tradueix en:
- El torró tradicional té unes 490 calories per cada 100 grams, mentre que un torró “sense sucre” (carregat d'edulcorants) en té unes 436. Per tant, ni és més sa ni engreixa menys.
Són ingredients que "no resulten saludables i, si es consumeixen en excés o s'utilitzen en lloc d'aliments nutritius, poden provocar diversos problemes a l'organisme", assenyala Andrea Calderón, directora del Màster Oficial de Nutrició, Metabolisme i Composició Corporal de la Universitat Europea.
Possibles conseqüències d'un excés en la ingesta de torrons
En primer lloc, l'experta aclareix que consumir en excés un aliment específic durant un període curt de temps no provocarà un dany significatiu per si mateix, ja que el balanç general de la dieta és el que impacta en la salut. A més, insisteix que no s'ha de “demonitzar” cap aliment en particular.
Tot i això, adverteix que, en el cas d'un excés de torrons:
- Podria generar un superàvit calòric que, si no es compensa amb exercici, pot afavorir l'augment de pes.
- També pot provocar una sensació constant d'inflor i malestar digestiu.
- A més, augmenta el risc de desequilibris metabòlics, com ara hipertensió o colesterol elevat”, explica.
Tots aquests riscos no seran per menjar més torró durant dues setmanes, però sí que serà un granet de sorra per contribuir-hi
Els torrons, principalment, es divideixen en els durs i els tous, encara que aquests no afecten de manera diferent la salut, ja que "la seva composició nutricional sol ser similar".
La quantitat "adequada" per menjar i altres opcions més saludables
La clau amb aquest tipus d'aliments és prendre consciència que s'han de consumir amb moderació, pel fet que, si s'incorporen de manera habitual a la dieta, gairebé cap no és saludable a llarg termini.
Tot i que dins d'això sí que hi ha torrons que són més saludables o almenys no tan perjudicials: “n'hi ha alguns que tenen menys sucres afegits, ja que no tenen edulcorants i altres que en comptes de farines refinades tenen cacau pur, que és preferible... encara que la majoria són semblants”, matisa Calderón.
Estratègies per controlar l'ansietat pels dolços per Nadal
L'experta pensa que les persones que tinguin aquest tipus de "descontrol" per menjar torrons es tracta d'alguna cosa més en l'àmbit psicològic, però aconsella:
- Intentar mantenir el ritme de menjar habitual excepte els dies assenyalats
- Fer exercici físic
- Fer menjars amb molta fruita, verdura, hortalissa, aliments rics en fibra...
- Estar ben hidratats
En qualsevol cas, la quantitat recomanada per l'experta per menjar torró per Nadal és una porció d'entre 20 o 30 grams i, en qualsevol cas, no cada dia. A més, proposa una alternativa divertida i saludable: preparar dolços casolans utilitzant ingredients més beneficiosos per a l'organisme, com pa de pessic elaborat amb farina integral, baixos en sucre i amb greixos de qualitat, o incorporar fruites dessecades com els dàtils.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia