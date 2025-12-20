Eduard Estivill, especialista en medicina del son, explica els cinc consells claus per descansar bé: "No és un misteri..."
El doctor explica per què dormir no és suficient i què hem de fer per descansar de debò
Mariona Carol Roc
Dorms un munt i, tot i això, et lleves esgotat? Això els passa a moltíssimes persones.
El doctor Eduard Estivill, en un nou episodi del pòdcast 'La fórmula', ens informa que "no es tracta només de quantes hores passem al llit, sinó de com arriba el cervell a la nit i de si aconsegueix o no entrar a les fases profundes on realment es recupera".
La bona notícia: “No és un misteri ni un problema teu”. Amb alguns hàbits simples, es pot transformar per complet com t'aixecaràs demà.
L'especialista explica per què dormir no és suficient i què hem de fer per descansar de debò.
Cinc claus per despertar-se realment descansat
1.Dormir no és el mateix que descansar
"Dormir moltes hores no garanteix recuperar energia", adverteix l'especialista.
Abans de ficar-te al llit, és clau trobar “una estona de calma perquè el cervell pugui entrar en son profund”.
Sense aquesta desconnexió prèvia, el descans es torna superficial i el cos no aconsegueix recuperar-se del tot.
2.La importància de la llum adequada
Exposar-se a llum freda a la nit confon l'organisme: “El cervell creu que ha de continuar despert”.
Per això es recomana fer servir il·luminació càlida i evitar pantalles a l'última part del dia, per ajudar el cos a entrar en mode descans i afavorir el cicle natural del son.
3.Un tancament real del dia
Si acabes la jornada accelerada, el cervell roman “actiu i emocionat” i no aconsegueix aprofundir el son.
El suggeriment és fer un tall concret: “Respirar un minut i donar-li al cos un senyal clar que el dia ja s'ha acabat”.
Aquest petit ritual marca l'inici del descans i prepara la ment per desconnectar.
4.Evitar interferències que arruïnen el somni
Substàncies com l'alcohol i el cànnabis deterioren la qualitat del descans.
“Interrompen les fases profundes i fan que t'aixequis més cansat, fins i tot si dorms moltes hores”, explica el doctor.
Per a un veritable son reparador, convé evitar consumir aquestes substàncies abans d'anar al llit.
5.Hàbits sostinguts, no trucs virals
Les xarxes són plenes de trucs que prometen dormir millor però “no resolen el problema real”.
Cintes a la boca, tiretes o ulleres de colors poden donar una falsa sensació de control.
La clau està en rutines consistents: menys estímuls i un tancament del dia que permeti baixar al cervell.
Conclusions
Al final, la diferència entre dormir i descansar de debò és en aquests gestos petits que moltes vegades passem per alt: abaixar el ritme, marcar un tancament del dia i evitar el que interfereix amb el son profund.
No és qüestió de trucs miraculosos ni d'acumular hores al llit, sinó aprendre a donar-li al cos les condicions que necessita per recuperar-se.
Amb canvis simples i sostinguts, el matí es pot sentir diferent: més lleuger, més clar i, sobretot, veritablement aconseguir un son reparador.
