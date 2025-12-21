Una experta recomana aquest tipus de torró si vols menjar-ne i no engreixar-te
Alerta sobre el seu alt contingut calòric i explica com consumir amb moderació durant Nadal un dels dolços preferits dels catalans
El torró és un dels dolços més presents a les celebracions nadalenques, però el seu consum excessiu pot tenir conseqüències en la salut. Tot i ser un producte tradicional, la seva composició rica en sucres i greixos fa que sigui un aliment que cal prendre amb moderació.
Segons dades nutricionals habituals, el torró tradicional aporta unes 490 calories per cada 100 grams. Les versions etiquetades com a “sense sucre” no suposen una millora significativa, ja que arriben aproximadament a 436 calories per 100 grams i sovint contenen edulcorants. Per tant, no són ni més saludables ni engreixen menys.
Pel que fa als tipus de torró, els torrons tous solen tenir una major proporció de sucres afegits, mentre que els torrons durs contenen més fruits secs. Tot i aquesta diferència, la seva composició nutricional global és similar.
Andrea Calderón, directora del Màster Oficial de Nutrició, Metabolisme i Composició Corporal de la Universitat Europea, explica que aquests ingredients no són saludables si es consumeixen en excés, especialment quan substitueixen aliments nutritius dins la dieta habitual.
L’experta assenyala que un consum puntual elevat no és perjudicial per si sol, ja que el que realment influeix és el balanç global de la dieta. No obstant això, un excés continuat de torró pot provocar:
- Superàvit calòric, que afavoreix l’augment de pes si no es compensa amb activitat física.
- Molèsties digestives, com inflor i sensació de pesadesa.
- Desequilibris metabòlics, com l’augment del colesterol o de la pressió arterial.
La clau, segons Calderón, és la moderació. La quantitat recomanada és una ració d’entre 20 i 30 grams, i no consumir-ne cada dia. A més, aconsella mantenir els horaris habituals dels àpats, fer exercici físic, prioritzar aliments rics en fibra com fruites i verdures, i assegurar una bona hidratació.
Com a alternativa, proposa optar per dolços casolans més saludables, elaborats amb farina integral, menys sucre i greixos de qualitat, o incorporar fruita dessecada com els dàtils. D’aquesta manera, és possible gaudir dels dolços nadalencs sense comprometre excessivament la salut.
