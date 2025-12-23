Tot el que has de saber de les mascaretes obligatòries a Catalunya
Tenen una data de caducitat, i si les uses fora de la data la protecció variarà
Rafa Sardiña
I és que la grip i altres afeccions respiratòries han tornat amb força i des de fa unes setmanes, les mascaretes són obligatòries a centres hospitalaris i residències de gent gran. Els virus a l'hivern es reprodueixen tan ràpidament que s'han de prendre mesures cautelars per evitar una propagació més gran i salvaguardar les nostres persones grans i persones vulnerables com nens o malalts autoimmunes.
A la Regió de Múrcia també s'han imposat les màscares a centres sanitaris, fins al 30 de desembre. A Andalusia no hi ha, de moment, una obligació autonòmica general. Tot i això, alguns centres sanitaris han començat a aplicar mesures pròpies.
La Direcció de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga ha establert l'ús obligatori de màscara des del 15 de desembre per a tot el personal sanitari i no sanitari, així com per a pacients, visitants i proveïdors. La mesura s'aplica tant a zones assistencials com a espais comuns, inclosos consultes, urgències, sales d'espera, plantes, passadissos i ascensors.
Protecció de les màscares cap a fora i cap a dins
El doctor Javier Álvarez, membre del comitè assessor de vacunes i immunitzacions de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) explica a aquest diari que potser una de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia va ser “aprendre la importància de certes mesures d'higiene de superfícies".
En aquest context, és recomanable fer servir mascareta quan es conviu amb persones molt vulnerables, com aquelles amb malalties cròniques o que prenen medicació immunosupressora. També és aconsellable a centres sanitaris molt concorreguts, per reduir el risc de contagi.
I és que, a hores d'ara sabem de sobres que les màscares funcionen millor quan tots els que ens envolten les usen. La raó és que quan una persona infectada té posada la seva màscara, un gran percentatge de les partícules infeccioses que exhala queden atrapades.
Això fa que hi hagi menys partícules virals flotant a l'habitació, i així és més fàcil que la nostra màscara bloquegi els virus que s'han escapat. Però la protecció envers els altres no és l'única cosa que ens aporten les màscares.
Hi ha molta evidència que mostra que les màscares protegeixen l'usuari, fins i tot quan altres persones al seu voltant no la porten posada. I també sabem, a hores d'ara, que el percentatge de protecció depèn de la qualitat de la màscara i del ben ajustada que la portem.
Per això, si volem estar mitjanament segurs necessitem mascaretes FFP2 o FFP3 per protegir-nos tant de qualsevol de les variants de COVID-19 com de la grip (i la variant k) i altres virus respiratoris.
Compte amb utilitzar les màscares que tens a casa de la pandèmia
El doctor Álvarez aclareix que "no dic que calgui anar a les festes de Nadal amb màscara, però sí que és evident que, en llocs amb aglomeracions, fer-la servir en moments de molt alta incidència no és una mesura negligible".
Tot i això, és important recordar que les màscares tenen caducitat i, encara que no perden totalment la seva efectivitat, amb el temps disminueix la seva capacitat de protecció. El pediatre recalca que comprar una màscara nova garanteix una millor protecció.
