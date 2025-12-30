L’Hospital Trueta configura un ampli programa d’actes per commemorar el seu 70è aniversari
El desplegament d’una gran lona commemorativa a la façana principal de l’edifici, dona el tret de sortida als actes planificats durant el 2026
L’hospital Josep Truetat ha inaugurat, avui, amb el desplegament d’una lona commemorativa de la façana principal de l’Hospital, el tret de sortida als actes de celebració del seu 70è aniversari. L’acte, de caràcter intern, ha servit per donar la primera informació del que serà tot el programa d’activitats del 70è aniversari, que vol posar en valor la trajectòria històrica del Trueta i, sobretot, reforçar el seu vincle amb la ciutadania gironina. “Aquest és el primer acte del qual serà el 70è aniversari del Trueta”, destacava la directora de l’hospital Gloria Padura durant la presentació.
La lona inclou la imatge d’una pacient acompanyada d’una professional sanitària, el logotip de l’aniversari i el missatge “1956 – 2026. 70 anys amb tu”, lema escollit, perquè segons la directora el que es busca és fer “una crida a la població perquè ens acompanyin en aquests 70 anys, perquè és un aniversari dels professionals que han estat i són al Trueta, però sobretot el volem compartir amb la ciutadania”, ha remarcat.
Els actes que començaran a partir del 2026 estaran majoritàriament orientats a la població. “Hem organitzat activitats de tota mena perquè tothom pugui trobar aquelles que siguin del seu interès”, explicava Padura.
El primer d’aquests esdeveniments, són les xerrades programades, fins a vuit xerrades entre gener i novembre, que tindran lloc a la sala polivalent del Centre Cultural la Mercè de Girona. Entre els assumptes que s’hi tractaran es parlarà sobre la xarxa de cardioprotecció de les comarques gironines, la resolució de dubtes sobre el Document de Voluntats Anticipades (DVA), els serveis que ofereix la sanitat pública en l’àmbit de la fecundació in vitro, les malalties minoritàries o l’eutanàsia des del punt de vista hospitalari.
El dia de l’aniversari
La data més destacada per a la celebració del 70è aniversari serà la que tindrà lloc el 13 d’abril, coincidint amb la data exacta en què l’hospital va obrir les seves portes l’any 1956, aleshores sota el nom de Residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Aquell dia tindrà lloc una xerrada de caràcter més històric, en què un convidat explicarà els orígens del centre com a residència sanitària i la seva evolució fins a convertir-se en l’hospital terciari de referència que és avui.
Altres activitats
El programa també incorpora activitats, en què es busca la participació de la ciutadania, com la Cursa de 10 km i la Marxa de 5 km, que està prevista pel pròxim 22 de març amb sortida i arribada al Trueta. Una cita de caràcter solidari, ja que el preu de la inscripció és de 15 euros amb samarreta i bossa commemorativa i anirà destinat a impulsar projectes del Trueta.
Entre les accions solidàries també destaca el sopar benèfic en col·laboració amb la Fundació Roca (11 de juny), que permetrà reunir personalitats, institucions i empreses compromeses amb la salut del territori gironí.
El 24 d’octubre, coincidint amb les Fires de Sant Narcís, el Trueta ha previst també una jornada de portes obertes, on els ciutadans que ho desitgin podran accedir a aquells espais assistencials de l’hospital que habitualment no són accessibles per al públic per mostrar l’activitat interna i desconeguda del centre.
A més a més, "encara ens quedaran actes que en els propers dies anirem comunicant” concloïa la directora, Gloria Padura.
