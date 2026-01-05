El semen pot provocar al·lèrgia i reaccions greus com un xoc anafilàctic
Aquests són els símptomes més habituals
Rafa Sardiña
El nostre sistema immunitari pot activar-se en qualsevol moment en percebre una amenaça. Aquest és el cas de l'al·lèrgia a la proteïna del semen o hipersensibilitat al plasma seminal.
Els símptomes poden manifestar-se en l'àmbit local (envermelliment, inflamació, picor i dolor a la zona que ha entrat en contacte amb el semen) o, més excepcionalment, de forma sistèmica (envermelliment generalitzat, dificultat respiratòria i, de vegades extremes, xoc anafilàctic).
Apareixen al cap de poc temps d'haver mantingut relacions sexuals i tenen una durada variable en el temps.
Segons explica a aquest diari la doctora Laura Blasco, ginecòloga de Ginefiv, "es tracta d'un quadre poc habitual i, encara que no hi ha dades gaire concretes, s'estima que podria afectar 1 de cada 20.000-40.000 dones".
Tot i que les causes de l'al·lèrgia al semen no es coneixen amb exactitud, alguns factors poden predisposar els o les pacients a desenvolupar-la com a:
- Antecedents familiars d'al·lèrgia
- Alteracions del sistema immune
- Exposició repetida al semen
- Canvis hormonals
- Alteracions a la flora vaginal
Els símptomes de l'al·lèrgia al semen poden ser molt similars als de les vulvovaginitis o als de certes malalties de transmissió sexual
Diagnòstic de l'al·lèrgia al semen i com diferenciar-lo d'altres problemes
L'al·lèrgia al semen requereix una valoració clínica, proves de laboratori i, de vegades, proves d'al·lèrgia específiques.
- Valoració clínica: cal fer una revisió dels símptomes i veure'n la relació amb l'exposició al semen.
- Proves d'al·lèrgia: poden ser necessàries per confirmar el diagnòstic:
- Proves intradèrmiques: consisteix en la punció intradèrmica d'una petita quantitat de l'al·lergen i observar si passa una reacció local.
- Anàlisi de sang: per identificar immunoglobulina E (IgE) específica contra les proteïnes del semen.
- Descartar altres patologies que poden produir símptomes similars com malalties de transmissió sexual, vulvovaginitis o altre tipus de reaccions al·lèrgiques.
Quan cal anar al metge?
Cal consultar-ho amb un especialista quan apareixen símptomes greus, recurrents, que no milloren amb el tractament habitual. També s'hauria de consultar en els casos en què no hi hagi una causa clara que justifiqui els símptomes.
L'especialista recalca que "els símptomes de l'al·lèrgia al semen poden ser molt similars als de les vulvovaginitis o als de certes malalties de transmissió sexual, tot i això, hi ha dues dades que ens poden ajudar a identificar-los".
Els símptomes de l'al·lèrgia al semen sempre tenen relació amb una exposició directa al semen, mentre que altres tipus d'inflamacions o infeccions de l'àrea genital no tenen aquesta relació.
En els casos d'infeccions, a part d'inflamació i picor de l'àrea genital, hi sol haver canvis en el flux vaginal, mentre que a l'al·lèrgia al semen això no passa.
La FIV amb microinjecció espermàtica és la tècnica més segura en aquells casos molt severs perquè evita al 100% el contacte de la pacient amb el plasma seminal.
Al·lèrgia al semen i fertilitat: com influeix?
La doctora Blasco subratlla que en els casos lleus, es poden utilitzar tractament amb antihistamínics i/o corticoides per minimitzar els símptomes després de les relacions sexuals.
En casos més greus en què sigui imprescindible evitar al 100% el contacte amb el plasma seminal, “s'haurà de recórrer a tècniques de reproducció assistida com ara Inseminació Artificial (IA) o Fecundació in Vitro (FIV)”.
La FIV amb microinjecció espermàtica (ICSI) és la tècnica més segura en aquells casos molt severs perquè evita al 100% el contacte de la pacient amb el plasma seminal, ja que la fertilització dels oòcits amb els espermatozoides es realitza al laboratori i són els embrions els que es transfereixen a l'úter de la dona.
Es pot prevenir l'al·lèrgia al semen?
Encara que l'al·lèrgia al semen “és una condició que no es pot prevenir del tot, existeixen diferents estratègies per reduir el risc o minimitzar la severitat":
- Eviteu l'exposició al semen mitjançant l'ús de preservatius en els casos amb antecedents d'al·lèrgies.
- Immunoteràpia per dessensibilitzar en pacients amb al·lèrgies.
- Evitar al·lèrgens o altres substàncies irritants.
