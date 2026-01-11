Tot el que has de saber per curar els teus traumes segons el psicòleg Juan Lucas Martín
No podem curar el nostre present, si primer no treballem el passat
Mariona Carol Roc
Tots tenim una motxilla emocional. Aquesta du tots els nostres records, experiències i traumes no resolts. Així doncs, aquesta motxilla és el que ens fa ser qui som. L'ansietat, l'enuig, les pors o les fòbies solen tenir origen en experiències traumàtiques no resoltes, segons Juan Lucas Martín (especialista en estrès posttraumàtic i ansietat).
"Per poder baixar les revolucions mentalment i que baixi l'estrès, el primer és començar pel passat, curar els traumes", afirma.
Tècniques autoaplicables per curar
El psicòleg ha compartit mètodes senzills que combinen estimulació bilateral, respiració i acupressió (mètode xinès que consisteix a exercir pressió sobre una zona del cos), com ara la Neuro Emotional Technique (NET), que ajuden a sincronitzar els hemisferis cerebrals i alliberar l'emoció associada al trauma.
I explica que aquests mètodes "no és que t'esborrin la memòria, treuen l'emoció dels records dolorosos", aclareix.
Els traumes
Martín defineix el trauma com una experiència que, malgrat el pas del temps, continua generant dolor físic i emocional. "En grec, la paraula [τραῦμα] és ferida. Així com tenim una ferida a la pell que pot cicatritzar o no, a la psique passa el mateix", explica.
Fins i tot assenyala que hi ha traumes inconscients que es manifesten en patrons de comportament difícils de comprendre. "Tenim només consciència d'un 5% dels pensaments. La resta són inconscients".
Meditació i visualització
Un cop calmat el trauma, Martín recomana incorporar la meditació i la visualització, com a eines científiques per transformar la biologia i reduir l'estrès.
"El cervell no distingeix entre allò que imagina i allò que viu. Visualitzar metes amb emocions elevades pot modificar la química interna i activar àrees del cervell associades al benestar", explica.
Canviar el significat del dolor
El psicòleg també aborda com travessar moments dolorosos, com ara una ruptura amorosa, la pèrdua d'un ésser estimat o la pèrdua d'una ocupació, donant un nou sentit a l'experiència.
"El primer que em ve és: "no va ser culpa meva". Moltes persones carreguen amb l'emoció de culpa des de nens. És trobar-li un sentit: "ho vaig fer tan bé com vaig poder". El perdó a un, el perdó als altres. I trobar un sentit al dolor", assenyala.
Martín subratlla que la clau és canviar la pregunta:
“'Per què em va passar a mi?' No et porta a cap aprenentatge. És 'per què vaig travessar això?', 'per què visc això?' Aquí els 'perquè' et donen respostes, que és el sentit. I una vida amb sentit és una vida que es pot transformar”.
Segons l'especialista, viure com a víctima perpetua el ressentiment i l'odi, mentre que resignificar el dolor obre la porta a la inspiració i la felicitat.
“No conec cap víctima que sigui feliç”, explica.
Conclusió
Amb més de dues dècades d'experiència, Juan Lucas Martín ha creat programes com 'Canvia la teva ment', 'Canvia el teu cos' o 'Canvia la teva vida', i fa conferències internacionals.
El missatge central que deixa el doctor és que guarir el passat i resignificar dolor són passos fonamentals per assolir una vida plena i amb sentit.
Les tècniques autoaplicables ofereixen independència i eines pràctiques per alliberar emocions atrapades en traumes, mentre que la meditació i la visualització permeten projectar un futur més saludable.
En definitiva: la seva proposta convida a transformar la manera com enfrontem les experiències difícils: passar de la victimització a l'aprenentatge, del ressentiment a la inspiració i del dolor a la possibilitat de creixement personal.
