La ciència té la resposta: Per què tu tens canes i altres persones de la teva edat no en tenen?
Les canes poden ser el senyal d'alarma d'algunes malalties
Lidia Fernández
La vellesa no sols mostra el pas dels anys, a més també mostra altres problemes interns. Signes com les arrugues, els cabells blancs o pèrdua de la visió poden ser l'alarma per saber si hi ha algun problema interior més greu.
El cas dels cabells blancs és un dels més visibles i del que s'ha especulat més els últims anys. El canvi radical dels cabells d'Obama durant els seus vuit anys de mandat als Estats Units va desfermar la teoria que l'estrès provocava la sortida de més cabells blancs.
Per això, des de la Universitat de Harvard van conduir un exhaustiu estudi per esbrinar què causa realment el creixement desenfrenat dels cabells blancs, més enllà de la teoria.
Per què surten els cabells blancs?
La teoria molecular sobre els cabells blancs dona una explicació científica a un procés que tothom ha vist sempre associat al pas dels anys. Els cabells blancs són pèls sense melanina, el pigment deriva de l'aminoàcid tirosina que dona color a la nostra pell, l'iris de l'ull i el borrissol corporal. Com més melanina hi ha, més foscos són els cabells o la pell.
Quan unes cèl·lules anomenades melanòcits deixen de produir aquest pigment, comencen a sortir els cridaners 'pèls blancs'.
"Les persones de raça blanca i groga són les que abans es veuen afectades per l'aparició de cabells blancs, entre els 30 i els 40 anys; mentre que a les persones de raça negra els afecta més tard, començant el seu blanquejament dels cabells a partir dels 45 anys", explica el doctor Manuel Ballesteros, dermatòleg especialista en medicina.
Però, per què es frena la producció de melanina?
“La pèrdua de melanina, la pèrdua del pigment dels nostres cabells, és un procés natural”, assegura Ballesteros, que “com molts problemes de la medicina” és “multifactorial”.
El tabac incrementa fins a quatre vegades les probabilitats de tenir cabells blancs
Un és el factor genètic o hereditari que, per exemple, té molt paper en la poliosi, l'aparició de cabells blancs en flocs localitzats del cap, celles o pestanyes.
Més enllà de la genètica, aquests factors també intervenen a la canície:
- Disminució de cèl·lules mare precursores de melanòcits per l'edat.
- Una dieta pobra en fruita, verdura i productes antioxidants que generi dèficits alimentaris.
- Malalties d'origen autoimmune com l'alopècia areata, el vitiligen, l'anèmia perniciosa (dèficit de vitamina B12) o l'hipotiroïdisme, entre d'altres. En aquestes patologies, els limfòcits autoreactius que generem, poden atacar també els melanòcits o les cèl·lules mare del fol·licle pilós.
- El tabac incrementa fins a quatre vegades les probabilitats de tenir cabells blancs, així com l'abús de tints, de la planxa o de l'assecador.
- L'estrès físic o emocional: origina un estat proinflamatori al nostre organisme, i provoca l'alliberament de radicals lliures i de peròxid d'hidrogen que interferiran en la producció de melanina.
Sobre l'últim punt, Harvard va publicar un estudi propi i va aprofundir més en l'efecte important que té l'estrès en l'aparició de cabells blancs.
"L'aparició de canes als cabells és el resultat de l'activació dels nervis simpàtics que intervenen en el nínxol de cèl·lules mare melanocitàries. En condicions d'estrès, l'activació d'aquests nervis simpàtics provoca l'alliberament del neurotransmissor noradrenalina (també conegut com a norepinefrina). Això provoca una ràpida proliferació de les cèl·lules mare melanocítiques quiescents, seguides de la seva diferenciació, migració i eliminació permanent del nínxol”, declara el projecte.
I conclou que "l'activitat neuronal induïda per l'estrès agut pot conduir a una pèrdua ràpida i permanent de cèl·lules mare somàtiques, i il·lustra un exemple en què el manteniment de les cèl·lules mare somàtiques està directament influït per l'estat fisiològic general de l'organisme".
Es poden prevenir els cabells blancs?
Aleshores, es pot frenar el procés o revertir l'aparició dels cabells blancs? Més enllà de recórrer al tint, hi ha diverses recomanacions.
Abans que hagin començat a sortir, el dermatòleg expert assenyala que ja podem cuidar la nostra salut capil·lar per “preservar el color natural”. Amb l'objectiu d'“endarrerir-ne l'aparició” podem:
- Realitzar esport cada dia o tècniques de relaxació per evitar l'estrès emocional.
- Evitar els productes ultraprocessats i augmentar el consum de fruites i verdures. “Una alimentació equilibrada que inclogui nutrients com vitamines A, B, C i E, així com minerals com zinc i ferro, pot afavorir la salut dels cabells”, recomana el doctor.
- Hidratar els cabells amb condicionadors per retenir la humitat, prevenir la sequedat i la fragilitat.
- Abandonament del tabac i del consum d'alcohol.
- Protecció solar amb barrets o productes capil·lars per minimitzar el dany causat pels raigs UV.
- Una dieta sana i equilibrada amb aliments rics en agents antioxidants com la vitamina C o rics en catalasa. Ballestero explica que “l'enzim catalasa descompon el peròxid d'hidrogen i segons les darreres investigacions pot tenir un paper clau per prevenir la canície”. És a dir, l'alvocat, porro, ceba, pastanagues, espinacs, patata, préssec, pinya, rave o fetge de bou poden ajudar-te.
Desmuntant més mites: És incompatible amb l'alopècia?
Més enllà de l'estètica, els cabells blancs són mostres del que està passant dins del nostre cos.
Per a molts, els cabells blancs són 'proves' que t'espera una llarga vida amb cabellera on no patiràs alopècia, un altre fenomen associat a l'envelliment que dona molts maldecaps a qui la pateixen.
El pèl canós és més gruixut, però el seu cicle de creixement és igual a la resta
Una declaració que no és del tot certa. "Encara que és cert que el pèl canós és més gruixut i aspre que els cabells pigmentats o normals, el seu cicle de creixement és igual a la resta dels cabells. D'aquesta manera, un pacient que tingui cabells blancs en abundància, té el mateix risc de patir una alopècia que la resta de la població", assegura el doctor Ballesteros.
Tot i això, l'aparició de cabells blancs sí que pot representar altres símptomes molt més greus. “No hi ha una edat específica en què t'hauries de preocupar per l'aparició de cabells blancs, ja que això pot variar segons factors genètics, estil de vida i altres factors.
Tanmateix, davant d'una aparició precoç o sobtada, cal consultar un dermatòleg tricòleg perquè seria recomanable fer un estudi analític.” Recomana l'expert.
La canície està associada amb malalties sistemàtiques, alopècia areata o problemes autoimmunes com l'anèmia perniciosa, disfunció tiroidal, singlot o hipertiroïdisme.
