Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar Girona EurolligaAlcaldessa CadaquésDispositiu policialTaxa turísticaSanció LassJúlio Iglesias
instagramlinkedin

La Clínica Corachan estrena un programa cardiorenal pioner en la sanitat privada a Catalunya

Amb la col·laboració de Laboratorios Boehringer i la Fundació Corachan, aquesta iniciativa multidisciplinària busca reduir les hospitalitzacions de pacients amb malalties cardíaques i renals, millorar-ne la qualitat de vida i optimitzar els tractaments

La façana de la Clínica Corachan

La façana de la Clínica Corachan / Clínica Corachan

Redacció

Redacció

Girona

La Clínica Corachan, un dels hospitals privats de referència a Barcelona, ha posat en marxa el seu Programa Cardiorrenal (PCR), una unitat multidisciplinària innovadora que integra els serveis de Cardiologia i Nefrologia per millorar l’atenció dels pacients amb malalties cardíaques i renals, especialment els que pateixen síndrome cardiorenal.

Des del centre sanitari expliquen que el nou programa és pioner en l’àmbit hospitalari privat de Catalunya. Pretén oferir una atenció coordinada, personalitzada i basada en l’evidència científica, amb l’objectiu de reduir hospitalitzacions, millorar la qualitat de vida i optimitzar els tractaments farmacològics i no farmacològics dels pacients amb síndrome cardiorenal.

En el desenvolupament d’aquest projecte ha estat clau el treball de la Fundació Corachan i el suport del laboratori Boehringer Ingelheim.

Millorar la coordinació

El PCR de la Clínica Corachan busca millorar la comunicació i la coordinació entre els especialistes implicats en l’abordatge dels pacients amb síndrome cardiorenal (SCR) en els diferents nivells assistencials, i garantir la continuïtat assistencial a través del treball col·laboratiu de tot l’equip de professionals que intervenen en l’atenció d’aquests pacients.

L’equip està liderat pel doctor Nicolás Manito Lorite (Cardiologia) i la doctora Diana Rodríguez Espinosa (Nefrologia), juntament amb un comitè operatiu format per cardiòlegs, nefròlegs i personal d’infermeria especialitzat.

Hospital de dia

El programa disposarà d’un espai propi tipus hospital de dia, equipament diagnòstic avançat (ecocardiografia, laboratori urgent, TAC, RMN, SPECT, hemodinàmica i marcapassos) i un sistema estructurat de vies clíniques per al seguiment hospitalari i ambulatòri.

També ofereix educació sanitària a pacients i cuidadors, fomentant l’autocura i la detecció precoç de descompensacions derivades de la patologia cardiorenal.

En aquest context, la Clínica Corachan participarà en el Registre Cardiorrenal Espanyol (CARDIOREN) i treballarà per obtenir l’acreditació SEC Excel·lent, promoguda per la Societat Espanyola de Cardiologia i la Societat Espanyola de Nefrologia. La presentació oficial del PCR va tenir lloc el passat 10 de desembre del 2025 a l’auditori de la Clínica Corachan.

El PCR reforça el compromís de la Clínica Corachan amb l’excel·lència assistencial, la continuïtat de les cures i la innovació clínica, consolidant el centre com a referent en l’atenció integral als pacients amb patologia cardiovascular i malaltia renal crònica.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents