Com prevenir l’aparició de canes: les claus d’un dermatòleg per evitar el tint
L’estrès, la genètica i l’alimentació influeixen en l’encaniment del cabell, un procés que no només està relacionat amb l’edat i que es pot retardar amb bons hàbits
Les canes són un dels signes més visibles del pas del temps, però la ciència ha demostrat que la seva aparició no depèn exclusivament de l’edat. Factors interns com l’estrès, la genètica o determinades malalties poden accelerar la pèrdua de pigment del cabell.
Des del punt de vista biològic, les canes apareixen quan els melanòcits, les cèl·lules responsables de produir melanina, deixen de funcionar correctament. La melanina és el pigment que dona color al cabell, a la pell i als ulls, i la seva disminució provoca l’aparició dels característics cabells blancs.
Segons explica el dermatòleg especialitzat en medicina capil·lar Manuel Ballesteros, l’edat d’aparició de les canes varia segons l’origen genètic. En persones de pell clara solen aparèixer entre els 30 i els 40 anys, mentre que en persones de pell fosca el procés acostuma a començar a partir dels 45 anys.
Tot i això, la pèrdua de melanina és un fenomen multifactorial. A més de la genètica, hi influeixen altres elements com:
- L’envelliment, que redueix les cèl·lules mare productores de melanòcits.
- Una dieta pobra en antioxidants, fruites i verdures.
- Malalties autoimmunes com l’alopècia areata, el vitiligen, l’anèmia perniciosa o els trastorns de la tiroide.
- El consum de tabac, que pot multiplicar fins per quatre el risc de tenir canes, així com l’abús de tints i eines de calor.
- L’estrès físic o emocional, que genera un estat inflamatori i interfereix en la producció de melanina.
Diversos estudis científics han confirmat que l’estrès pot provocar una pèrdua accelerada i irreversible de les cèl·lules mare responsables de la pigmentació del cabell, fet que explica l’encaniment sobtat en algunes persones.
Davant d’aquest escenari, els especialistes asseguren que es poden retardar les canes sense recórrer directament al tint. Entre les principals recomanacions destaquen:
- Reduir l’estrès amb exercici físic regular o tècniques de relaxació.
- Seguir una alimentació equilibrada, rica en fruites, verdures i antioxidants, amb aportació adequada de vitamines A, B, C i E, zinc i ferro.
- Hidratar el cabell per evitar la fragilitat.
- Evitar el tabac i l’alcohol.
- Protegir el cabell del sol amb barrets o productes específics.
- Incorporar aliments rics en catalasa, una enzima que ajuda a descompondre el peròxid d’hidrogen, com l’alvocat, els espinacs, la ceba, la pastanaga o la patata.
Finalment, els experts desmunten un dels mites més estesos: tenir canes no protegeix de l’alopècia. Tot i que el cabell blanc sol ser més gruixut, el seu cicle de creixement és el mateix, i el risc de pèrdua de cabell és similar al de la resta de la població.
En casos d’encaniment precoç o sobtat, els dermatòlegs recomanen consultar un especialista per descartar problemes de salut subjacents, ja que les canes també poden ser un indicador de desequilibris interns.
