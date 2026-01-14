L'experta en nutrició Marta Hernández deixa clar que els 'canvis exprés' no són bons per la salut
Aquesta és una de les recomanacions que fa: introduir hàbits saludables deixant l'estrès de banda
Ricardo Castelló
Si volem aconseguir un benestar òptim, necessitarem alimentar-nos correctament. Així ho determina la nutricionista, farmacèutica i directora d'Innovació i Desenvolupament de Superlativa, Marta Hernández.
Des de Superlativa han presentat el paquet Mind&Body Reset Plan amb un propòsit clar i eficaç: arrencar 2026 de la millor manera possible mitjançant la incorporació d'hàbits més saludables. La nutricionista va concedir una entrevista a SPORT en què va explicar en què consisteix aquest enfocament i com es pot aplicar en el dia a dia, fins i tot davant dels desafiaments actuals.
Quina és la meta del projecte Mind & Body Reset Plan?
El nostre objectiu és donar una eina a les persones que decideixen cuidar-se des de dins. D'una banda, implementar una dieta saludable i fàcil amb les receptes de la Paula i de l'altra regular de manera fisiològica tots els sistemes orgànics afectats per l'estrès sostingut i donar suport al nostre sistema digestiu i d'eliminació. Només hi afegiria la pràctica de l'exercici perquè fos perfecte.
En què està centrat el pla?
A la salut, l'equilibri orgànic, que es reflecteixen en el benestar físic i mental. A llarg termini, els beneficis es perceben en tots els aspectes del cos. Des de Superlativa volem transmetre que aprendre a regular l'estrès contribueix de manera directa a millorar tant la salut física com la mental, ja que tot està interconnectat.
La salut mental és essencial. Per què és tan important tenir cura de la ment a més del cos?
No hi ha cos sa sense ment sana i viceversa, no podem dissociar. L'organisme és un tot i és important entendre'l.
Quin paper hi juguen el descans i el somni dins del programa?
Són imprescindibles perquè el nostre organisme es regenera en el son i sense son fisiològic no hi ha descans. Dormir 7-8 hores i dormir bé, és a dir, aixecar-se descansat és un percentatge enorme per a la nostra salut.
Requereix continuar horaris estrictes o està pensat per adaptar-se a la vida real i a les rutines ocupades?
Et diria que el nostre cos funciona bé amb les rutines, això ho veiem clar als nens (quan se surten de les seves rutines se senten irritables, cansats…). Però és cert que vivim en un entorn de soroll i presses i lògicament un programa de salut, no ha de significar un estressor més. Per mi és més important introduir rutines saludables que s'adaptin al teu dia a dia i eines efectives que t'ajudin a sentir-te més relaxat i donin suport al teu cos en les seves funcions. Els 'canvis exprés' no són bons per a la salut, per això fem un pla de 30 dies.
A quin tipus de persones s'adreça el programa?
A totes aquestes persones que sentin que el seu dia a dia els supera i se senten desbordades perquè, l'estrès forma part de la seva rutina i en moltes ocasions amb símptomes com a mal descans, cansament constant, irritabilitat, inflor, retenció de líquids, males digestions, gasos... i vulguin implementar hàbits alimentaris.
