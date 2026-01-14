Els problemes que la balisa V16 pot provocar en la salut del nostre cor segons el doctor Abellán
Compte amb l'imant que conté
Helena Ros
La balisa V16 no deixa de donar maldecaps tant als ciutadans com a les autoritats. Controvèrsies en voler eliminar els triangles de seguretat, problemes per "grues fantasma" i això equival a estafes, i ara, a més, s'està parlant de què pot afectar la salut cardiovascular.
El cardiòleg José Abellán, més conegut a les xarxes socials com @doctorabellan, ha alertat sobre com els nous sistemes d'emergència "poden interferir amb marcapassos i desfibril·ladors".
L'objectiu del doctor és informar i prevenir la ciutadania, ja que "a Espanya, estimem que més de 300.000 persones viuen amb un marcapassos i al voltant de 60.000 amb un desfibril·lador implantable. Són dispositius que mantenen el ritme del cor i, moltes vegades, salven vides", comenta l'especialista.
L'imant, el veritable problema
Tal com explica l'especialista, el risc no és a l'antena ni al sistema de geolocalització de la balisa V16, sinó a l'imant potent que incorporen els models perquè el sistema d'emergència quedi fix al sostre dels vehicles.
Aquests imants generen un camp magnètic que pot ser detectat pels dispositius cardíacs implantats. De fet, “els cardiòlegs ens servim d'aquests camps magnètics per revisar o programar aquests dispositius”, assegura.
Què passa quan l'imant s'acosta massa al pit
Quan un marcapassos o un desfibril·lador detecta un imant potent, entra en el que es coneix com a mode magnètic. Quan això passa, el dispositiu "es reconfigura temporalment i es torna "sord" a l'activitat elèctrica del cor", és a dir, deixa de respondre a l'activitat elèctrica natural del cor mentre el camp magnètic és present.
El doctor aclareix un aspecte clau, "el dispositiu no es fa malbé, ni es trenca, però es “reconfigura” mentre hi ha l'imant a sobre".
El risc en "col·locar la balisa amb imant just sobre el pit, a sobre del marcapassos o del desfibril·lador, especialment en una situació d'estrès", explica.
Dues recomanacions
"Des del punt de vista mèdic, el risc és baix i comparable al d'altres dispositius amb camps magnètics que fem servir diàriament, com ara un microones". Tot i això, el cardiòleg ofereix dues recomanacions senzilles.
- Mantenir sempre la balisa a més de 20 o 30 centímetres del pit
- Manipular-la amb el braç contrari al costat on estigui implanteu el dispositiu, per augmentar la distància de seguretat.
