Adrià, entrenador personal: "Aquests consells són claus per començar el gimnàs al gener"
Definir objectius realistes, cuidar la tècnica i tenir paciència són alguns dels punts essencials per mantenir la constància les primeres setmanes
Amb l’arribada del gener, moltes persones decideixen apuntar-se al gimnàs amb l’objectiu de perdre pes o millorar el seu aspecte físic. Tot i això, mantenir la motivació i evitar l’abandonament precoç no sempre és fàcil. Per aquest motiu, Adrià, nutricionista i entrenador personal, ha compartit una sèrie de recomanacions pràctiques per començar amb bon peu.
El primer pas, segons l’expert, és definir bé el motiu pel qual s’entrena. Centrar-se només en “veure’s millor” pot provocar frustració quan els resultats tarden a arribar. En canvi, recomana pensar en beneficis funcionals, com dormir millor, tenir més energia o reduir l’estrès. El canvi físic, assegura, arriba com a conseqüència de la constància.
Un altre aspecte fonamental és prioritzar la tècnica per davant del pes. Aixecar més del compte pot semblar temptador, especialment en gimnasos plens, però augmenta el risc de lesions. En aquesta línia, recorda que un múscul que no es nota no s’està treballant correctament.
Adrià també insisteix en la importància de seguir una rutina estructurada. Entrar al gimnàs amb un pla clar aporta seguretat i permet mesurar el progrés setmana a setmana, evitant la improvisació constant.
Per als dies de poca motivació, proposa la regla dels 10 minuts: anar al gimnàs encara que sigui només una estona. Sovint, un cop s’ha començat a escalfar, l’entrenament acaba completant-se. “El més difícil és creuar la porta”, destaca.
L’entrenador subratlla que l’alimentació i el descans són imprescindibles, ja que l’entrenament representa només una part del procés. A més, recomana evitar comparacions amb altres usuaris del gimnàs i centrar-se exclusivament en millorar respecte al dia anterior.
Finalment, apel·la a la paciència, especialment durant les primeres setmanes de l’any, i suggereix entrenar en horaris menys concorreguts, com a mitja matinada, per guanyar comoditat i constància.
