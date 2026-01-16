Alerta: No cuinis mai aquests aliments a la fregidora d'aire, podria ser perillós
Preparar aliments amb aquests petits electrodomèstics és molt més saludable
Les fregidores d'aire, també conegudes com air fryers, són un dels petits electrodomèstics més venuts dels darrers anys. Tot i això, en una època en què volem menjar de forma saludable, aquesta alternativa et permet fregir molts aliments sense utilitzar gairebé oli, per la qual cosa la ingesta de calories és reduïda i el seu sabor està potenciat. Ara bé, sabies que hi ha una llista d'aliments prohibits a les fregidores d'aire?
ALIMENTS PROHIBITS A LES FREIDORES D'OLI
- En primer lloc, no introdueixis líquids com a tal (sopes, cremes, vins o aliments humits). En cas de ficar peixos, que estiguin escorreguts.
- No pots fregir formatge, encara que sí que podràs incorporar formatge com a ingredient extra en algunes receptes.
CONSELLS PER NO FER MALBÉ EL TEU AIR FRYER
A més d'aquests dos aliments o productes prohibits, tampoc no hauries d'introduir paper d'alumini a la fregidora d'aire; primer, perquè els aliments es cuinarien només d'una banda (el que no tingui paper d'alumini). I segon, per perill que el paper entri en contacte amb una resistència. En comptes d'aquest paper d'alumini, feu servir paper de forn.
Tampoc es recomana introduir estris de cuina, més enllà dels que ja fiques amb regularitat al forn.
