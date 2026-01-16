Et vols aprimar? Aquests aliments t'ajudaran a accelerar el teu metabolisme
Si fas alguns canvis en la teva dieta, el teu metabolisme se’n veurà beneficiat
Girona
Qualsevol persona que estigui en ple procés de perdre pes sap que l'elecció dels aliments és un factor determinant per accelerar el metabolisme. Moltes persones no aconsegueixen aprimar-se perquè tenen un metabolisme més lent del normal. Per això, existeixen certs aliments que afavoreixen aquest procés, ajudant el cos a cremar calories més ràpidament.
Llista d'aliments que acceleren el metabolisme
- Aliments picants, ja que contenen capsaïcina, un compost que augmenta la quantitat de calories que crema l'organisme.
- Proteïnes magres, com el pollastre, el peix o les llegums, que activen el metabolisme i el mantenen accelerat a llarg termini.
- Te verd, que conté catequines, antioxidants que estimulen l'activitat de les enzims responsables de la crema de greixos.
- Cafè, que, com ja sabeu, conté cafeïna, un estimulant natural que incrementa la despesa calòrica.
- Gingebre, un altre aliment poc consumit que afavoreix la crema de calories i l'oxidació de greixos.
- Cereals integrals, com la civada, la quinoa o l'arròs integral, que requereixen més esforç per digerir-se en comparació amb els carbohidrats refinats, augmentant així el consum energètic.
A més, aliments com les pomes, el salmó o aquells rics en ferro són recomanables per incloure a la dieta si vols accelerar el metabolisme.
