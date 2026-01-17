El cardiòleg Aurelio Rojas desvela aquest misteriós secret: dutxar-se al matí o a la nit?
Descobriràs tots els beneficis de fer-ho com la ciència aconsella
Lola Gutiérrez
Hi ha persones que prefereixen dutxar-se al matí i altres a la nit. Per què? El temps, la rutina o els mites. Però realment saps què és millor? Avui t'ho expliquem i sortiràs de dubtes.
Altres diuen que fer-ho a la nit és la millor manera d'acabar. La veritat és que no hi ha opció incorrecta. Però què diu la ciència que és millor?
El cardiòleg Aurelio Rojas explica al compte d'Instagram, on compta amb més de 713.000 seguidors, quan és millor dutxar-se segons la ciència: "Millora la latència, l'eficiència i la durada total del son".
"Moltíssim més que fer exercici o menjar bé"
El millor descans està directament relacionat amb una millor immunitat, un millor rendiment cerebral, un envelliment de les nostres cèl·lules més lent i un menor risc de patir malalties cròniques, com les del cor: “Això és molt més que fer exercici o menjar bé”.
La ciència ho té clar: una dutxa tèbia entre una i dues hores abans de dormir ajuda a regular la temperatura corporal, facilita l'inici del son i millora la qualitat del descans profund.
"Cal estar atent a aquest estudi científic... sobretot si et costa dormir", explica el cardiòleg. Una metaanàlisi publicada a Sleep Medicine Reviews, l'any 2019, va analitzar 17 estudis i va confirmar que les dutxes calentes, entre els 40 i els 42,5 graus, abans de dormir milloren la latència del son, l'eficiència i la durada total del son.
Això és degut a l'efecte de la temperatura en hormones com la melatonina i el cortisol, ajudant a regular correctament el nostre ritme circadiari.
Els beneficis demostrats d'una nit nocturna
L'estudi explica que la dutxa una o dues hores abans d'anar-te'n al llit té una llarga llista de beneficis. Primer de tot, disminueix el temps per agafar el son. A més, augmenta el son profund i reparador, millora la memòria, el sistema immune i l'estat d'ànim.
També afavoreix la longevitat, ja que dormir bé redueix el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis i deteriorament cognitiu.
El cardiòleg José Abellán adverteix del perill de dormir amb l'aire condicionat: "És totalment antinatural"
"La dutxa nocturna no és només higiene: és un dels millors trucs científics de longevitat", conclou Rojas.
