Els símptomes que mostren que hi ha problemes a la pròstata, segons els experts
Afecta el 50% d'homes més grans de 50 anys i, el 90% dels majors de 70
Rebeca Gil
No tothom va al metge quan té un problema. Hi ha molts homes que es poden sentir vulnerables si van al metge explicant que tenen problemes de pròstata. Però és que les xifres a Espanya mostren que hi ha uns 3 milions d'homes amb aquest problema; així doncs, potser és millor anar al metge i rebre el tractament adequat, no?
Concretament, una enquesta realitzada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), recull que el 69,5% dels homes declaren haver patit algun dels símptomes associats amb la pròstata, però només el 31,8% ha anat a visitar l'uròleg.
Per això és important que es conscienciï els homes d'una realitat important i ajudar-los a acudir al metge per aconseguir una detecció primerenca.
Hiperplàsia benigna de pròstata (HBP)
És la malaltia més prevalent entre els homes. És el que comunament s'anomenen “problemes de pròstata”.
Consisteix en un engrandiment no cancerós de la glàndula prostàtica que afecta el 50% dels homes més grans de 50 anys i el 90% dels que tenen entre 70 i 80 anys, segons les dades que aporta el doctor Mauricio López, del Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Verge de la Salut de Toledo.
I com explica el doctor Carlos Lanciego, cap de la Unitat de Radiologia Intervencionista del mateix hospital: "A mesura que la glàndula creix, pot disminuir o aturar el flux d'orina des de la bufeta i produir símptomes del tracte urinari inferior".
Símptomes que marquen l'inici dels problemes a la pròstata
Els símptomes de la hiperplàsia benigna de pròstata són variats. Poden estar relacionats amb l'ompliment de la bufeta, amb el buidatge o amb molèsties després d'orinar.
Els més usuals són:
- Interrupcions al flux d'orina.
- Dificultat per iniciar la micció.
- Degoteig després d'orinar.
- Necessitat urgent d'orinar.
- Flux d'orina feble.
- Sensació que la bufeta continua plena després d'orinar.
- Orinar amb molta freqüència, sobretot a la nit.
I davant de qualsevol d'aquests símptomes, consultar un especialista en urologia és essencial perquè els problemes de pròstata no es compliquin i provoquin altres patologies com:
- Incontinència urinària
- Pedres a la bufeta
- Infeccions d'orina
- Fins i tot insuficiència renal
El doctor Mauricio López indica que alguns factors de risc de la HBP són:
- L'edat o l'envelliment
- Els antecedents familiars de problemes en la salut prostàtica
- L'obesitat
- Malalties cròniques com a diabetis
- Cardiopaties
RTU, tractament innovador que manté la funció sexual
El tractament habitual quan els símptomes són moderats és la medicació oral. Però en alguns casos els fàrmacs no són suficients i la inflamació de la glàndula persisteix.
En aquests casos, els experts poden plantejar-se l'abordatge quirúrgic mitjançant resecció transuretral (RTU). Es fa a través de la uretra, talla la pròstata en fragments i s'extreuen.
Aquest tipus de tècnica és eficaç fins al 70% dels pacients.
No obstant això, en fins a un 20% dels casos presenta complicacions com hemorràgies, incontinència i afectació de la funció sexual.
Actualment, els especialistes en Radiologia Intervencionista poden proporcionar un tractament innovador mínimament invasiu als que necessiten una alternativa:
L'embolització de l'artèria prostàtica (EAP)
És una tècnica amb menys risc, i tal com indica el doctor Ignacio Domínguez, membre de la Unitat de Radiologia Vascular Intervencionista de l'Hospital Universitari Verge de la Salut, "consisteix a accedir a la vasculatura del pacient a través d'un catèter inserit a l'artèria femoral, radial, etcètera, fins a assolir les artèries que irriguen la glàndula afectada per la inflamació i seleccionar les que es taparan mitjançant uns dispositius anomenats microsferes".
D'aquesta manera, el radiòleg intervencionista tracta la zona inflamada bloquejant el flux de sang a la pròstata, cosa que disminueix la seva mida, recupera el flux de l'orina i fa desaparèixer els símptomes clínics els dies posteriors al tractament.
Per la seva banda, el doctor Lanciego afirma que «en la nostra experiència de més de 60 casos tractats des de fa 10 anys hem obtingut molt bons resultats i amb un alt grau de satisfacció, que ens fa sentir molt orgullosos d'aquesta col·laboració tan franca amb el Servei d'Urologia, dirigit pel cap de servei, el doctor Antonio Gómez".
Finalment, assegura que els avantatges d'aquesta tècnica davant de la cirurgia tradicional són:
- Menor risc
- Temps de recuperació més ràpid
- Menor dolor
- Manté la funció sexual
- Absència d'incontinència urinària
L'embolització de l'artèria prostàtica és una opció de tractament segura i efectiva per a pacients seleccionats adequadament, per això els experts reiteren la importància de consultar sempre l'especialista, que determinarà la millor opció terapèutica en cada cas.
Com alleujar els símptomes de la pròstata
Les molèsties derivades de la inflamació d'aquesta glàndula masculina poden tenir un impacte en la qualitat de vida del pacient.
Per aquest motiu, a més d'acudir a un professional mèdic per confirmar el diagnòstic i cercar un tractament, l'Associació Espanyola d'Urologia proposa una sèrie de canvis a l'estil de vida del pacient per reduir les molèsties de la pròstata:
- Perquè la necessitat d'anar al bany no impedeixi el descans, l'ideal és limitar el consum de líquids les últimes hores del dia o abans de ficar-se al llit. Si el pacient farà un viatge, també ha de beure menys en les hores anteriors a la partida.
- Evitar l'alcohol o begudes amb cafeïna.
- Seguir una dieta adequada per evitar el restrenyiment.
- Consulteu amb l'especialista qualsevol medicació que s'hagi de prendre per assegurar que no afecta d'una manera o altra els símptomes prostàtics.
- Practicar tècniques de relaxació i de doble micció (intentar orinar només acabar de fer-ho).
- Tractar de controlar les ganes de fer pipí fent respiracions profundes, compressió del penis, distracció de la ment.
- Separar cada micció tant com sigui possible.
- Evitar el fred.
- Fer qualsevol activitat física per evitar el sobrepès i l'obesitat.
