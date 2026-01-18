Adéu a la creença de 8 hores de son: Científics revelen quantes hores cal dormir per a una salut òptima
Tot i que sempre s'ha assenyalat que 8 hores proporcionen el descans òptim, la realitat és diferent
Tot i que hem estat instruïts repetidament en la importància de dormir almenys 8 hores, la ciència està llançant nova llum sobre aquesta norma.
L'insomni i la hipersòmnia, la manca i l'excés de son respectivament, tenen efectes perjudicials per a la salut mental. La manca de son està relacionada amb trastorns psiquiàtrics i deteriorament cognitiu, mentre que l'excés de son pot augmentar els pensaments i els comportaments suïcides. La interrupció de les ones lentes del son profund pot influir en la memòria i la manca de son pot elevar els nivells de la proteïna beta-amiloide, vinculada amb l'Alzheimer.
El son de qualitat és crucial per prevenir problemes de salut com ara la diabetis, l'obesitat i les malalties cardiovasculars. No dormir prou afebleix el sistema immunològic, afecta l'estat d'ànim i compromet la funció cardiovascular.
A més, està relacionat amb l'alteració del metabolisme de la glucosa i la regulació de la gana, cosa que pot contribuir a la diabetis tipus 2 i l'obesitat. La inflamació crònica també pot sorgir a causa de la falta de son, ja que augmenta els marcadors inflamatoris al cos.
Un estudi publicat a Nature Aging, que va analitzar els hàbits de son de gairebé 500.000 adults, va revelar que tant la manca com l'excés de son tenen un impacte negatiu en la funció cognitiva. Contràriament a la creença popular, l'estudi va trobar que la quantitat òptima de son per mantenir el cervell en el seu millor estat és de 7 hores.
En resum, la ciència demostra que el nombre màgic de 8 hores de son no és l'única clau per a una bona salut. Mantenir un equilibri al voltant de 7 hores de son de qualitat és fonamental per preservar la funció cognitiva i la salut mental i física en general.
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa