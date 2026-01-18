Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
Un especialista en la preparació del cafè explica per quin motiu pot ser perillós
Per a moltes persones, començar el dia amb un cafè al bar de confiança és un hàbit. Però si ets dels que demanen cafè amb llet, val la pena que et fixis bé en un detall concret de la cafetera.
Segons expliquen des del compte especialitzada cafemaxpag.es, la lanceta (el tub per escalfar i emulsionar la llet) ha d’estar perfectament neta després de cada ús. Si hi veus restes seques o enganxades de llet, pot ser millor que canviïs d’establiment.
El motiu és clar: els residus de llet poden fermentar i crear un entorn perfecte per al desenvolupament de bacteris com la listeria, la salmonel·la o fins i tot E. coli, patògens que poden tenir greus conseqüències per a la salut.
Tot i que aquest tipus d’error es pot donar puntualment —sobretot en bars amb molt volum de feina—, és responsabilitat tant del personal com del client vetllar per unes condicions higièniques mínimes.
La manera correcta de netejar la lanceta és primer passar-hi un drap humit immediatament després de fer el cafè amb llet, i després deixar sortir vapor per eliminar qualsevol resta.
Així que ja ho saps: si demanes cafè amb llet, mira primer la màquina. Un simple cop d’ull et pot estalviar un mal tràngol.
