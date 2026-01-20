L'experta en medicina ens parla sobre la tos crònica
El 5,5% de la població espanyola té aquest problema
Rafa Sardiña
En ple hivern és normal que la majoria de la població pateixi problemes respiratoris com refredats, pulmonies, covid, la grip, etc. Així doncs, és molt important estar atent a la simptomatologia: tos, mal de cap, congestió nasal, etc.
Per això, és normal que quan presentem aquesta simptomatologia, i més durant la tardor i l'hivern, no hi donem més importància. No obstant això, si alguns dels símptomes típics d'aquestes dates duren més del que cal, ens hauríem de preocupar.
La tos crònica es defineix com aquella que dura més de vuit setmanes. És un símptoma molt comú de moltes malalties respiratòries. Però, a diferència de la tos característica d'un refredat, que sol durar de quatre a sis setmanes, a tot estirar.
La doctora Astrid Crespo, metgessa adjunta del Servei de Pneumologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona i investigadora de Barcelona Respiratory Network (BRN), xarxa dedicada a l'impuls de la investigació col·laborativa a l'àmbit de la salut respiratòria, ens explica que:
"A la tos crònica no se li ha donat la importància que mereix".
Tot i això, a partir del pròxim any sortirà el primer fàrmac amb una indicació específica per a la tos crònica: gefapixant.
Mancant ultimar els detalls, tot indica que serà de prescripció hospitalària per pneumòlegs, tal com s'ha plantejat a la reunió que s'ha celebrat al Barcelona Respiratory Network.
Prevalença i diagnòstic de la tos crònica
Un recent estudi, de mostra transversal, ha demostrat que la prevalença de la tos crònica és del 5,5% a la població espanyola.
La tos crònica no té un diagnòstic específic. La confirmació es fa després de descartar diferents causes amb una sèrie de proves mèdiques (diagnòstic d'exclusió) que involucra diferents especialistes i nivells assistencials.
En pacients més joves, cal descartar l'al·lèrgia, la rinitis o l'asma com a causes de la tos crònica.
En pacients més grans, s'ha de comprovar que la tos no estigui associada a causes com el reflux gastroesofàgic o la presa d'antihipertensius (en particular, els IECAS), cosa que és força comuna.
Sense oblidar que el tabaquisme pot estar darrere de la tos crònica, o malalties relacionades amb aquest hàbit tòxic, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o la bronquitis crònica.
L'especialista assenyala que la causa més freqüent és la patologia postinfecciosa.
Un exemple és el del SARS-CoV-2, ja que hi ha un subgrup de pacients afectats per aquesta infecció que pateixen COVID-19 persistent, que són aquells que fa més de vuit setmanes que tussen i, per tant, tindrien tos crònica. Aquesta tos secundària a la infecció per COVID-19 no seria contagiosa, però serològicament el pacient no hauria eliminat del tot el virus.
No és un símptoma
“La tos té un impacte molt significatiu en la qualitat de vida del pacient que la pateix i del seu entorn familiar i no se'n té consciència”, destaca la doctora Crespo.
Sempre s'ha considerat que la tos crònica és un símptoma, “quan cal considerar-la una malaltia” i el seu maneig és heterogeni i ha de ser multidisciplinari i abordar-se des de diferents nivells assistencials.
Actualment, no hi ha fàrmacs específics amb indicació per a la tos crònica, els que es fan servir tenen baixa eficàcia i efectes secundaris perquè actuen en l'àmbit del sistema nerviós central.
"Hem de consensuar quan cal derivar un pacient a un expert en aquest tema i augmentar l'interès en aquesta patologia, donant-li la importància que té, per l'afectació que té a la qualitat de vida del pacient", recalca la pneumòloga.
