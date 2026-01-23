Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodalies Gironaagenda GironaTer Stegensoldats Sant ClimentFormaticum
instagramlinkedin

Byung-Chul Han alerta: la depressió és el preu d’una societat obsessionada amb la positivitat

Quan ser feliç es converteix en una exigència, el cos i la ment acaben dient prou

Byung-Chul Han, filòsof, sobre el problema de la societat de la depressió

Byung-Chul Han, filòsof, sobre el problema de la societat de la depressió / SPORT.es

Abril Benítez

Vivim envoltats de missatges que ens repeteixen que tot és possible, que només depèn de nosaltres i que la felicitat és una obligació. Però… què passa quan no podem més? El filòsof Byung-Chul Han posa paraules a un malestar cada cop més present: la depressió com a símptoma d’una societat que exigeix massa i escolta poc.

Considerat una de les veus més influents del pensament contemporani, Han s’ha convertit en un referent a l’hora d’analitzar la vida en l’era del capitalisme digital. Nascut a Corea del Sud però format a Alemanya —on va abandonar la metal·lúrgia per endinsar-se en la Filosofia, la Literatura i la Teologia—, els seus assajos breus però contundents disseccionen les contradiccions del món actual amb una precisió gairebé quirúrgica.

Aquest 2025 ha estat reconegut amb el Premi Princesa d’Astúries de Comunicació i Humanitats, un guardó que destaca la seva capacitat per interpretar els grans reptes de la societat tecnològica i el seu impacte sobre la vida humana.

Quan el cansament esdevé norma

En una de les seves obres més conegudes, La societat del cansament, Han llança una idea tan senzilla com inquietant: cada època genera les seves pròpies malalties, i la nostra està marcada pel patiment mental. No vivim, diu, en una societat oprimida per la prohibició, sinó per l’excés. Excés de feina, d’autoexigència, d’estímuls… i també de positivitat.

«La depressió és la malaltia d’una societat que pateix un excés de positivitat», afirma el filòsof. Per a ell, no es tracta d’un fracàs individual ni d’un problema estrictament mèdic, sinó del resultat d’un sistema que ens empeny constantment a rendir més, a millorar-nos sense pausa i a mostrar una felicitat permanent, encara que sigui fingida.

De la disciplina a l’autoexplotació

Han explica que hem deixat enrere les societats disciplinàries, on una autoritat externa imposava normes i càstigs. Avui, el control és interior. Ja no cal que ningú ens vigili: som nosaltres mateixos qui ens pressionem, ens exigim i ens explotem voluntàriament.

En aquesta nova lògica, la positivitat ja no és una opció, sinó una exigència. Cal ser eficient, productiu, motivat i optimista en tot moment. No hi ha espai per al cansament, la tristesa o el dubte. Si alguna cosa falla, el problema —ens fan creure— és nostre.

Puc estar trist?

Puc estar trist? / cookie_studio

La felicitat com a aparador

Les xarxes socials amplifiquen aquest mecanisme. A través de pantalles perfectament filtrades, s’hi mostren èxits, somriures i vides aparentment impecables, mentre el fracàs, el dolor i la fragilitat queden fora de pla. Tot es converteix en una oportunitat de creixement personal, fins i tot allò que ens desgasta.

Aquesta negació sistemàtica de les emocions incòmodes té un preu. Quan no aconseguim estar a l’altura d’aquest ideal de felicitat constant, la culpa recau exclusivament sobre nosaltres. No descansar és virtut; aturar-se, una debilitat. El resultat és un esgotament emocional profund que, amb el temps, pot desembocar en depressió.

Una societat incapaç d’acceptar la fragilitat

Per a Byung-Chul Han, el problema no és ser positiu, sinó convertir la positivitat en una obligació absoluta. La idea que tot és possible esborra els límits humans i transforma la fragilitat —inevitable i necessària— en un defecte a corregir.

La depressió, adverteix, actua com un senyal d’alarma col·lectiu. Ens diu que vivim en una societat que no sap conviure amb la vulnerabilitat ni amb el sofriment, i que sacrifica el descans, la reflexió i la connexió emocional en nom de la productivitat.

Notícies relacionades

En un món hiperconnectat, on la vida digital es converteix en un aparador permanent d’èxits i felicitat aparent, la comparació constant alimenta l’ansietat i la sensació de no ser mai suficients. I potser, suggereix Han, la pregunta ja no és com ser més feliços, sinó com tornar a acceptar que no sempre ho podem ser.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
  2. Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
  3. Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
  4. La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
  5. Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
  6. El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
  7. Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
  8. El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones

Agnès Marquès guanya el premi Ramon Llull amb 'La segona vida de Ginebra Vern'

Agnès Marquès guanya el premi Ramon Llull amb 'La segona vida de Ginebra Vern'

Desmantellen una armeria clandestina a Puigcerdà

Desmantellen una armeria clandestina a Puigcerdà

Byung-Chul Han alerta: la depressió és el preu d’una societat obsessionada amb la positivitat

Byung-Chul Han alerta: la depressió és el preu d’una societat obsessionada amb la positivitat

Unió de Pagesos exigeix al Govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions

Unió de Pagesos exigeix al Govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions

Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell

Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell

Trien el jurat i comença el judici al kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera

Trien el jurat i comença el judici al kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera

Lloret Turisme presenta a FITUR el seu projecte d’Intel·ligència Artificial 360º per transformar la gestió turística

Lloret Turisme presenta a FITUR el seu projecte d’Intel·ligència Artificial 360º per transformar la gestió turística

ENQUESTA: Què et sembla el mercat d'hivern del Girona?

ENQUESTA: Què et sembla el mercat d'hivern del Girona?
Tracking Pixel Contents