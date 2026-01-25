Alerta: Aquestes persones no han de prendre aspirines segons un famós cardiòleg
L’ús diari d’aspirina no és adequat per a tothom i pot comportar riscos si no hi ha una indicació mèdica clara
Durant molts anys, la presa diària d’aspirina ha estat una pràctica habitual en cardiologia, especialment en persones amb antecedents de problemes a les artèries del cor. Aquest medicament actua com a antiagregant plaquetari, evitant la formació de coàguls i reduint el risc d’infart. Tanmateix, estudis recents indiquen que no és beneficiosa per a tota la població.
El cardiòleg Aurelio Rojas explica que un infart es produeix quan una placa de greix dins d’una artèria coronària s’inflama, es trenca i genera un coàgul que bloqueja el pas de la sang cap al cor. En aquest context, l’aspirina no elimina el colesterol ni les plaques, però impedeix que les plaquetes s’activin i s’adhereixin entre elles, reduint així la formació de coàguls gràcies a la inhibició irreversible de l’enzim COX-1.
Tot i aquest mecanisme protector, Rojas subratlla que només hi ha dos grans grups de persones per a les quals l’aspirina està indicada. El primer és el de les persones que ja han patit un infart o una angina de pit, ja que tenen un risc molt elevat de patir-ne un altre.
El segon grup el formen persones que no han tingut un infart, però presenten un risc cardiovascular molt alt. Aquí s’hi inclouen diabètics de llarga evolució, persones amb insuficiència renal i aquelles que, a més, acumulen altres factors de risc com hipertensió, obesitat o triglicèrids elevats. En aquests casos concrets, l’aspirina pot reduir de manera significativa la probabilitat de nous esdeveniments cardiovasculars.
Per contra, no es recomana l’ús rutinari d’aspirina en persones sense malaltia cardiovascular prèvia ni factors de risc rellevants. Segons Rojas, el benefici és limitat i el risc de sagnat pot superar els avantatges, ja que l’efecte antiagregant pot dificultar la coagulació normal en cas d’hemorràgia.
