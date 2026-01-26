Nous estudis tomben alguns dels mites sobre el cafè i la salut
“El cafè és probablement la beguda més saludable que existeix”
Mariona Carol Roc
El cafè sempre ha estat una beguda que s'ha posat en dubte per a la salut. Alguns deien que era beneficiós en poques quantitats, altres deien que era molt nociu per al nostre cor. Així doncs, quina funció fa el cafè en el nostre cos a part d'estimular-lo? Ens és perjudicial?
Avui, aquest relat s'ha capgirat: investigacions recents i veus influents en l'àmbit de la nutrició i la microbiota, com la de l'epidemiòleg britànic Tim Spector, apunten que aquesta beguda podria ser una de les més beneficioses per a la salut si es consumeix amb moderació i apostant per la qualitat.
A partir d'un article publicat per Spector a The Telegraph, es consolida una idea que fins fa poc hauria semblat provocadora: “El cafè és probablement la beguda més saludable que existeix”, afirma l'especialista, situant-lo per sobre fins i tot del matxa i el te verd.
De l'enemic a l'aliat: un canvi basat en dades
Spector reconeix que, quan estudiava medicina als anys 80, es creia que el cafè era “molt perillós, especialment per al cor”. Tot i això, l'evidència acumulada en les últimes dècades ha desmuntat aquest temor. L'expert ho resumeix amb claredat: “És un gran exemple de com la medicina de vegades s'equivoca”.
Beneficis cardiovasculars demostrats
Estudis poblacionals recents mostren que els que consumeixen cafè de manera habitual tenen un risc aproximadament un 15% menor de patir malalties cardiovasculars en comparació amb els que no el prenen.
Aquest efecte protector s'observa tant amb cafè tradicional com amb descafeïnat, cosa que indica que els compostos bioactius, i no només la cafeïna, en són els responsables.
Investigacions donen suport a què un consum moderat –entre dues i quatre tasses al dia– s'associa amb una menor mortalitat per totes les causes i amb un perfil cardiometabòlic més favorable.
El paper clau del microbioma intestinal
Un dels punts més innovadors de l'anàlisi de Spector és la relació entre el cafè i la diversitat microbiana de l'intestí.
- Més diversitat, millor salut
Segons l'epidemiòleg:
Els bevedors habituals de cafè presenten un microbioma més divers, un indicador associat a millor salut digestiva i metabòlica.
Certs microbis beneficiosos, com Lawsonibacter, prosperen gràcies als polifenols i la fibra soluble presents al cafè.
Aquests microbis produeixen metabòlits que ajuden a regular la inflamació i els nivells de sucre a la sang.
La fibra del cafè, un detall poc conegut
Una tassa de cafè filtrat aporta al voltant d'1,5 grams de fibra soluble, una quantitat semblant a una mandarina. Aquesta fibra actua com a aliment per a bacteris intestinals beneficiosos, contribuint a un ecosistema digestiu equilibrat.
Més enllà de l'intestí i el cor: beneficis a curt i llarg termini
El cafè no només millora la concentració, l'estat d'ànim i l'energia a curt termini. La literatura científica també ho vincula amb:
- Menor risc d'Alzheimer i Parkinson.
- Reducció de la incidència de càncer de fetge i càncer de mama.
- Millor rendiment cognitiu en adults.
Spector, que consumeix entre tres i quatre tasses al dia, explica que evita prendre'l després de les 14.00 hores per no interferir amb el son, recordant que la tolerància és individual.
Moderació i context: el cafè no és una cura miraculosa
Tot i que el cafè destaca pels seus beneficis, Spector insisteix que no hi ha un aliment que, per si mateix, garanteixi la salut.
L'impacte positiu depèn d'un consum assenyat: evitar afegir grans quantitats de sucre, no acompanyar-lo sistemàticament d'ultraprocessats i mantenir una dieta equilibrada i rica en aliments reals.
Ajuda a una òptima salut digestiva
En paraules de l'especialista, la salut es construeix amb petites decisions diàries, no amb solucions màgiques.
Per tant, el cafè ha passat de ser un sospitós habitual a esdevenir un protagonista inesperat de la salut digestiva i cardiovascular.
La ciència actual no només l'absol, sinó que el situa com un aliat valuós dins d'un estil de vida equilibrada. I, segons Tim Spector, fins i tot com “la beguda més saludable que hi ha”.