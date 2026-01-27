L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
Un estudi sobre 62 pizzes precuinades conclou que la majoria tenen una composició poc saludable i recomana un consum molt ocasional
La Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 62 pizzes precuinades que es venen habitualment als supermercats de l’Estat espanyol i la conclusió és contundent: en general, són un aliment poc saludable. Malgrat la seva popularitat per comoditat, preu i varietat, la majoria d’aquests productes presenten una composició nutricional deficient.
Segons els experts en nutrició que han participat en l’estudi, les pizzes refrigerades i congelades destaquen per un excés de sal, calories i greixos saturats. Des de l’OCU alerten que el consum habitual d’aquest tipus de productes no és recomanable dins d’una dieta equilibrada.
De totes les pizzes analitzades, només cinc han obtingut una valoració de “composició nutricional acceptable”:
- Pizza prosciutto Casa Tarradellas
- Pizza de pernil i formatge d’Eroski
- Pizza de pernil i formatge d’El Corte Inglés Selection
- Pizza barbacoa de Mamma Mancini (Aldi)
- Pizza de pollastre BBQ de Campofrío
Un dels principals problemes detectats és l’alt contingut de greixos saturats, que provenen sobretot del formatge, sovint de baixa qualitat. Aquest ingredient és el que més greix aporta a les pizzes i té un impacte negatiu sobre la salut cardiovascular. L’OCU assenyala que les pizzes de formatge i les vegetarianes són, sovint, les que superen amb més facilitat el llindar recomanat de greixos saturats, situat per sota del 5%.
Tot i que l’estudi se centra en grans cadenes de distribució, els experts recorden que aquesta problemàtica també pot afectar productes similars venuts en supermercats catalans, com Esclat, Ametller Origen, Bon Preu o Condis, especialment en el cas de pizzes industrials refrigerades o congelades.
Per tot plegat, l’OCU recomana llegir amb atenció l’etiquetatge nutricional, limitar el consum de pizzes precuinades a ocasions puntuals i prioritzar alternatives més saludables, com ara les pizzes casolanes elaborades amb ingredients frescos i de qualitat.
