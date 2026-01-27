Setmana negre d'ennuegaments: els aliments de més risc i què fer per salvar la vida
Els ennuegaments són la tercera causa de mort accidental a l’Estat espanyol, amb uns 3.500 casos anuals, i afecten especialment infants i gent gran
Un nen de 10 anys i un home de 65 anys han mort aquest cap de setmana a causa d’un ennuegament en dos episodis diferents. El primer cas es va produir diumenge al matí, quan el menor es va ennuegar mentre esmorzava. El segon va tenir lloc divendres a la tarda, quan un home va perdre la vida després d’ennuegar-se en un restaurant.
Els ennuegaments constitueixen un greu problema de salut pública i sovint es produeixen de manera inesperada. A l’Estat espanyol se’n registren una mitjana de vuit cada dia, i representen la tercera causa de mort accidental, amb prop de 3.500 defuncions anuals. Aquest tipus d’accident es dona quan un cos estrany obstrueix les vies respiratòries i impedeix el pas normal de l’aire cap als pulmons. El risc és especialment elevat en infants menors de cinc anys, però també en persones adultes i d’edat avançada.
En el cas dels infants, els elements més perillosos són botons, monedes, globus de goma, joguines petites o peces soltes, així com aliments com raïm sencer, caramels durs o fruits secs. En els adults, l’ennuegament acostuma a produir-se en empassar trossos de menjar massa grans o mal mastegats, sobretot carn.
Alguns aliments concentren un risc especial d’ennuegament en nens, com ara salsitxes, caramels durs, raïm, fruits secs, crispetes de blat de moro i pastanaga crua, aquests últims especialment perillosos en menors de sis anys.
Quan una persona s’ennuega, no pot parlar ni tossir amb força, mostra nerviosisme, es porta les mans al coll i pot arribar a perdre el coneixement. Davant d’aquesta situació, és imprescindible avisar immediatament el 112. Si la persona no pot tossir, cal aplicar la maniobra de Heimlich, una tècnica senzilla que pot salvar vides: col·locar-se darrere de l’afectat, situar un puny per sobre del melic, subjectar-lo amb l’altra mà i fer pressions cap endins i cap amunt fins que l’objecte que obstrueix les vies respiratòries sigui expulsat.
Els experts insisteixen que actuar amb rapidesa i decisió pot ser determinant mentre s’espera l’arribada dels serveis d’emergència.
