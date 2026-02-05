Et raspalles les dents així? Una dentista alerta del risc contra la salut

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adverteix d’un error molt habitual amb els raspalls elèctrics que pot provocar gingivitis

Bruna Segura

Girona

L’ús del raspall de dents elèctric s’ha generalitzat com a sinònim d’una millor higiene bucodental. Tot i això, segons explica la dentista Almudena Herraiz, aquest tipus de raspall pot ser ineficaç o fins i tot perjudicial si no s’utilitza correctament.

La professional assenyala que el problema no és el raspall, sinó la manera de fer-lo servir. Moltes persones el mouen com si fos un raspall manual, un gest que anul·la la seva eficàcia. “El raspall elèctric elimina més placa, però només si es fa servir bé. Si es mou amunt i avall, no neteja”, afirma.

La clau, segons explica, és deixar el capçal quiet uns segons sobre cada superfície dental, permetent que sigui el mateix raspall qui faci la feina sense pressió excessiva ni moviments manuals.

Un altre error freqüent afecta directament les genives. Tot i que sovint es posa el focus només en la dent, Herraiz insisteix que raspallar suaument la geniva és essencial per prevenir problemes com la gingivitis. Recomana “pentinar la geniva cap a la dent, especialment a la zona on s’uneixen”, ja que és on s’acumulen bacteris que poden acabar provocant inflamació.

La neteja de la llengua és un altre aspecte habitualment oblidat. Segons la dentista, a la llengua s’hi acumulen moltes bacteris, motiu pel qual aconsella utilitzar un raspall manual o un rascador específic, sobretot quan es fa servir raspall elèctric.

Finalment, recomana completar la rutina amb un col·lutori sense alcohol, ja que alguns ajuden a remineralitzar l’esmalt i a mantenir l’equilibri de la boca. En canvi, adverteix que els col·lutoris amb alcohol poden resultar agressius.

En definitiva, una bona rutina d’higiene és més important que el tipus de raspall, i seguir les indicacions dels professionals és clau per mantenir una boca sana.

