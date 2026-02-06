Els 6 aliments que els experts recomanen per protegir el cervell a partir d’una certa edat
La dieta pot marcar la diferència quan la memòria comença a fallar: evitar sucres refinats i greixos saturats i apostar per nutrients clau ajuda a frenar la inflamació i l’estrès oxidatiu
Girona
Amb els anys, la memòria pot començar a fer figa. Però, segons especialistes en nutrició i geriatria, el que poses al plat pot ajudar —i molt— a mantenir la salut cerebral en la gent gran i a combatre el deteriorament cognitiu.
El punt de partida és clar: cal evitar excés de sucres refinats, greixos saturats i manca de nutrients essencials, perquè tot això afavoreix la inflamació crònica i l’estrès oxidatiu, dos factors que poden perjudicar el cervell.
Aquests són els 6 aliments que no haurien de faltar
- Alvocat: ric en greixos saludables que poden ajudar a millorar el flux sanguini cerebral. També pot contribuir a reduir la sequedat bucal, freqüent amb l’edat.
- Nabius: carregats d’antioxidants, ajuden a reduir la inflamació i a protegir el cervell del deteriorament.
- Bròquil: aporta vitamina K i glucosinolats, associats a un efecte protector sobre la funció cognitiva i també sobre la salut de les genives.
- Carabassa: rica en vitamina A, important per a la reparació cel·lular.
- Ous: una font destacada de colina, un nutrient clau per a la memòria i el control muscular.
- Peix blau (com salmó o truita): ric en omega-3, greixos essencials per al funcionament i la comunicació entre neurones.
Incloure aquests aliments a la rutina —també a Girona i comarques, aprofitant el producte fresc de mercat— pot ajudar a mantenir la memòria i la qualitat de vida durant més temps. Menjar bé no és només cuidar el cos: és cuidar la ment.
