Orofar Kids, un alleujament natural per a la gola irritada dels més petits
Combina un format pràctic d’administració oral per succió amb extractes vegetals amb una acció calmant, protectora i suavitzant de la mucosa orofaríngia irritada
Les irritacions de gola formen part del dia a dia de moltes famílies, especialment durant els mesos d’hivern i en plena etapa escolar. Picor, sequedat o dolor lleu són alguns dels motius més habituals a les consultes pediàtriques i, en molts casos, no requereixen medicació, sinó mesures d’alleujament simptomàtic adaptades a l’edat.
En aquest context, la farmacèutica STADA presenta un nou producte adreçat específicament als més petits: Orofar Kids, una alternativa d’origen natural pensada per calmar la gola irritada en nens a partir de tres anys.
Alleujament local amb ingredients naturals
El seu format pràctic d’administració oral per succió sense sucre —en forma de caramel amb pal— permet una alliberació progressiva dels actius naturals i resulta més fàcil d’utilitzar per als infants en comparació amb altres formats. El producte està formulat a partir d’extractes vegetals com el liquen d’Islàndia i l’arrel de malví, ingredients d’ús tradicional reconeguts per la seva acció calmant i protectora de la mucosa orofaríngia.
El liquen d’Islàndia aporta una acció antisèptica natural, suavitzant la mucosa irritada i afegint-hi un efecte expectorant suau. D’altra banda, l’arrel de malví aporta una acció antiinflamatòria, emol·lient i calmant, amb un efecte antimicrobià suau.
"Orofar Kids representa un nou pas en el nostre compromís amb la salut del consumidor, i específicament en l’àmbit pediàtric, oferint a les famílies una opció adaptada a les necessitats reals dels infants i alineada amb un ús responsable dels productes d’autocura", assenyala Mar Fábregas, directora general de STADA Espanya. "A partir de l’escolta activa de consumidors i professionals de la salut, a STADA treballem per cuidar la salut de les persones amb solucions basades en l’evidència científica i la pràctica clínica, reforçant el nostre compromís amb l’autocura i el benestar" afegeix.
Evitar la medicalització innecessària
Les molèsties lleus de gola són un dels motius de consulta més habituals a Pediatria, especialment en edat escolar. En molts casos, quan l’estat general de salut de l’infant és bo, els experts recomanen mesures d’alleujament simptomàtic, evitant l’ús innecessari de medicaments.
"En aquesta època de l’any es produeixen moltes consultes relacionades amb les irritacions de gola. Es tracta de situacions que, segons la simptomatologia i l’estat general del pacient, no sempre requereixen l’administració d’un medicament. Disposar d’opcions naturals d’alleujament amb fórmules adaptades a la població infantil contribueix a no medicalitzar en totes les ocasions", indica la Dra. Amalia Arce, metgessa pediatra i autora del llibre 'Diario de una mamá pediatra'. La combinació d’extractes vegetals i un format fàcil d’utilitzar ofereix una eina útil per a les famílies a l’hora d’alleujar els símptomes en processos lleus que no requereixen l’administració d’un medicament.
Orofar Kids no conté sucre, gluten ni lactosa i està aromatitzat amb gust de gerds, un detall clau per facilitar-ne l’acceptació entre els més petits. La seva formulació està orientada a l’alleujament de molèsties lleus i es pot utilitzar de manera complementària a altres tractaments quan aquests estan indicats per un professional sanitari.
FaQ
Per a què serveix Orofar Kids?
Orofar Kids serveix per alleujar les molèsties lleus de gola en infants, com el picor, la irritació, la sequedat o les molèsties en empassar, habituals en refredats o processos respiratoris lleus. És una piruleta formulada amb ingredients d’origen vegetal —liquen d’Islàndia i arrel de malví— que ajuden a calmar i protegir la gola. Es pot adquirir a les farmàcies sense necessitat de recepta mèdica i està pensada com una opció d’alleujament local quan no cal utilitzar medicació, sense substituir el tractament mèdic quan aquest està indicat.
Per què llançar un producte específic per a infants?
La infància presenta característiques pròpies tant a nivell clínic com d’adherència. En molts casos, les famílies busquen alternatives que ajudin a alleujar símptomes lleus sense recórrer de manera automàtica a medicaments, sempre que l’estat general de l’infant sigui bo. Orofar Kids respon a aquesta necessitat amb un producte adaptat al públic infantil, tant per la seva formulació com pel seu format.
En quin perfil d’infants es pot utilitzar?
Està indicat per a infants a partir de 3 anys, especialment en edat preescolar i escolar, amb episodis freqüents de molèsties lleus de gola i en situacions en què es vol evitar la medicalització innecessària. Sempre s’ha d’utilitzar sota supervisió adulta i respectant les recomanacions d’ús.
Què el diferencia d’altres productes per a la gola?
Els seus principals elements diferencials són:
- Format innovador en piruleta, molt ben acceptat pels infants
- Alliberament lent dels ingredients actius, que prolonga l’efecte local
- Alta adherència, clau en població pediàtrica
- Sense sucre, sense gluten i sense lactosa
- Composició basada en extractes vegetals d’alta concentració
Quins ingredients conté Orofar Kids i com actuen a la gola?
Orofar Kids està formulat amb dos extractes d’origen vegetal: liquen d’Islàndia i arrel de malví. Tots dos ingredients ajuden a calmar i protegir la gola irritada. El liquen d’Islàndia crea una capa protectora sobre la mucosa, que redueix la fricció i les molèsties en empassar, a més d’aportar un efecte calmant i antiinflamatori suau. L’arrel de malví té una acció emol·lient que suavitza la gola i contribueix a alleujar la irritació.
Aquests ingredients actuen de manera local formant una pel·lícula protectora que ajuda a reduir el picor, la sequedat i les molèsties lleus. El format en piruleta permet un alliberament progressiu dels actius, prolongant el seu efecte calmant.
Substitueix l’ibuprofèn, el paracetamol o els antibiòtics?
No. Orofar Kids no substitueix els tractaments mèdics. No reemplaça els analgèsics o antiinflamatoris quan estan indicats ni conté antibiòtics ni els substitueix. Es pot utilitzar com a complement al tractament indicat pel professional sanitari, entre preses d’analgèsics o antiinflamatoris o durant processos respiratoris lleus per alleujar les molèsties locals.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals