Quan la grip es complica: els senyals que poden indicar una pneumònia

El 25% dels casos de pneumònia acaben en complicacions que requereixen hospitalització, tot i que el 75% es tracta a casa; una saturació d’oxigen per sota del 95% en persones sanes ja és un avís

Abril Benítez

La pneumònia és una complicació potencialment greu de la grip i d’altres infeccions respiratòries: detectar-la aviat pot ser la diferència entre un tractament domiciliari i haver d’anar a l’hospital.

Refredat, grip i pneumònia

El refredat sol ser més lleu i local (mocs, mal de coll). La grip acostuma a donar dolor muscular, mal de cap i tos seca, amb sensació d’estar “trinxat”. La pneumònia no és una “grip més forta”: és una infecció/inflamació del pulmó que pot aparèixer com a complicació després d’una grip i que afecta la respiració.

Quan sospitar de pneumònia

Els símptomes més típics són falta d’aire, dolor toràcic, febre alta i esput purulent. El canvi clau és quan la grip “fa un gir”: la febre puja o reapareix, apareix dolor al pit, baixa la gana, hi ha sibilàncies i la mucositat canvia (més espessa, purulenta o “rovellada”).

Complicacions i senyals d’alarma

La pneumònia pot descompensar persones vulnerables i portar a complicacions que obliguin a ingressar (passa en aproximadament 1 de cada 4 casos). Ves a urgències si hi ha dificultat respiratòria, febre molt alta, alteracions marcades de pols o tensió, o saturació d’oxigen baixa (en persones sanes, <95% ja és per estar alerta; si tens malaltia respiratòria, compta la teva saturació habitual).

Si els símptomes empitjoren o no tens suport per seguir el tractament, demana valoració mèdica: el diagnòstic sovint es confirma amb exploració i radiografia de tòrax, i el tractament pot requerir antibiòtics quan s’hi sospita infecció bacteriana (sempre indicats pel professional).

