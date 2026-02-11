Quan la grip es complica: els senyals que poden indicar una pneumònia
El 25% dels casos de pneumònia acaben en complicacions que requereixen hospitalització, tot i que el 75% es tracta a casa; una saturació d’oxigen per sota del 95% en persones sanes ja és un avís
La pneumònia és una complicació potencialment greu de la grip i d’altres infeccions respiratòries: detectar-la aviat pot ser la diferència entre un tractament domiciliari i haver d’anar a l’hospital.
Refredat, grip i pneumònia
El refredat sol ser més lleu i local (mocs, mal de coll). La grip acostuma a donar dolor muscular, mal de cap i tos seca, amb sensació d’estar “trinxat”. La pneumònia no és una “grip més forta”: és una infecció/inflamació del pulmó que pot aparèixer com a complicació després d’una grip i que afecta la respiració.
Quan sospitar de pneumònia
Els símptomes més típics són falta d’aire, dolor toràcic, febre alta i esput purulent. El canvi clau és quan la grip “fa un gir”: la febre puja o reapareix, apareix dolor al pit, baixa la gana, hi ha sibilàncies i la mucositat canvia (més espessa, purulenta o “rovellada”).
Complicacions i senyals d’alarma
La pneumònia pot descompensar persones vulnerables i portar a complicacions que obliguin a ingressar (passa en aproximadament 1 de cada 4 casos). Ves a urgències si hi ha dificultat respiratòria, febre molt alta, alteracions marcades de pols o tensió, o saturació d’oxigen baixa (en persones sanes, <95% ja és per estar alerta; si tens malaltia respiratòria, compta la teva saturació habitual).
Si els símptomes empitjoren o no tens suport per seguir el tractament, demana valoració mèdica: el diagnòstic sovint es confirma amb exploració i radiografia de tòrax, i el tractament pot requerir antibiòtics quan s’hi sospita infecció bacteriana (sempre indicats pel professional).
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts