Ni a primera hora ni just abans d’anar a dormir: aquest és el millor moment per beure aigua perquè el cos rendeixi bé
Saber quan i com hidratar-te pot marcar diferències en la digestió, l’energia i el rendiment físic i mental, sobretot si fas activitat o passes hores fora de casa
L’aigua és una peça clau de l’alimentació i sovint no li donem la importància que mereix. Tot i que no té calories ni “macro nutrients”, és imprescindible perquè el cos funcioni com toca: ajuda en la digestió, participa en la regulació de la temperatura corporal i intervé en pràcticament tots els processos fisiològics.
La gran pregunta, però, és: quan va millor beure’n? La resposta no és una hora “màgica” universal, sinó uns moments estratègics que acostumen a donar bons resultats.
Moments clau per hidratar-te millor
- En llevar-te: començar el dia amb un got d’aigua pot ajudar a “engegar” el cos i preparar el sistema digestiu.
- Uns 30 minuts abans dels àpats: beure aigua abans de dinar o sopar pot afavorir la digestió i contribuir a un millor control de la gana.
- De manera constant al llarg del dia: més que fer grans glops de cop, sol funcionar millor mantenir una hidratació regular.
Si fas exercici (o et mous molt), encara més important
Durant l’activitat física convé augmentar la ingesta d’aigua per compensar la pèrdua de líquids per la suor. A les comarques gironines, això es nota especialment tant a l’estiu a la Costa Brava com en sortides al Pirineu gironí, on el sol, el vent o l’esforç poden fer-te deshidratar sense adonar-te’n. Beure abans, durant i després de l’exercici ajuda a sostenir el rendiment i a recuperar-te millor.
Què hi guanyes, si et mantens ben hidratat
Una ingesta adequada d’aigua s’associa a diversos aspectes de salut:
- Funció renal: facilita l’eliminació de residus i pot ajudar a prevenir problemes com els càlculs renals.
- Pell: contribueix a mantenir la pell amb millor elasticitat i aspecte.
- Equilibri de líquids i electròlits: essencial per a la funció muscular i nerviosa.
- Concentració i estat d’ànim: fins i tot una deshidratació lleu pot afectar el rendiment cognitiu i la capacitat de concentració.
Aigua i control de pes
L’aigua també pot ser una aliada si busques regular la ingesta: beure’n abans dels àpats pot crear una certa sensació de sacietat, i substituir refrescos o begudes ensucrades per aigua acostuma a ser un canvi molt favorable.
Hàbits senzills que funcionen
- Comença el dia amb un got d’aigua.
- Beu abans, durant i després de l’activitat física.
- Porta una ampolla a sobre per recordar-te’n.
- Prioritza l’aigua davant begudes amb molt de sucre.
- Ajusta el consum segons la calor i el teu nivell d’activitat.
