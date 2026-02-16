Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’aliment que més recomanen els nutricionistes per abaixar el colesterol de manera natural

La civada, rica en fibra soluble, destaca per ajudar a reduir el colesterol LDL i a cuidar la salut cardiovascular dins d’una dieta equilibrada

L’aliment que més recomanen els nutricionistes per abaixar el colesterol de manera natural / Freepik

Bruna Segura

Girona

En el món de la nutrició, trobar aliments que ajudin a millorar la salut del dia a dia és una prioritat. Un dels objectius més comuns és controlar el colesterol, i aquí la dieta hi té molt a dir. Els especialistes insisteixen que la clau és una alimentació variada i equilibrada, amb productes que afavoreixin uns nivells saludables.

Dins d’aquests aliments, la civada sobresurt com una de les opcions més eficaces per ajudar a reduir el colesterol de forma natural. Aquest cereal és ric en fibra soluble, que actua com una mena d’“esponja”: s’uneix a part del colesterol i en facilita l’eliminació.

Alguns estudis han observat que un consum regular de civada pot contribuir a baixar el colesterol LDL (conegut com el “dolent”). A més, aporta antioxidants i nutrients que poden tenir un efecte positiu sobre la salut del cor.

Com incorporar la civada a la dieta

Una de les gràcies de la civada és que és molt fàcil d’integrar en els àpats, també a casa nostra, a les comarques gironines, on és habitual trobar-la en formats ben diferents:

  • Per esmorzar, com a farinetes (civada cuita amb llet o beguda vegetal).
  • En batuts, barrejada amb fruita.
  • Com a ingredient en pa, galetes o barretes casolanes.
  • Amb fruita fresca o fruits secs per fer-la més completa i gustosa.

Molts nutricionistes recomanen començar el dia amb un bol de civada perquè dona energia sostinguda i ajuda a mantenir la sensació de sacietat, fet que pot facilitar el control del pes.

Més beneficis, més enllà del colesterol

A banda del possible impacte sobre el colesterol, la civada també pot aportar altres avantatges:

  • La fibra ajuda a regular el trànsit intestinal.
  • Conté antioxidants com l’avenantramida, associats a propietats antiinflamatòries i a una millor circulació.
  • Hi ha recerques que apunten que la civada pot ajudar a millorar la resposta a la insulina, un aspecte interessant per a qui vol vigilar el sucre en sang.

Altres aliments que també hi poden ajudar

Tot i que la civada és una gran aliada, no és l’única. També es recomanen sovint:

  • Fruits secs (com ametlles i nous), pel seu greix insaturat, relacionat amb un millor perfil de colesterol HDL (el “bo”).
  • Llegums (llenties, cigrons), per la fibra i la proteïna vegetal.
  • Peix blau (com el salmó), ric en omega-3, amb efectes antiinflamatoris.

En qualsevol cas, el més important és el conjunt: aquests aliments funcionen millor dins d’un patró saludable, limitant greixos saturats i trans (freqüents en ultraprocessats i fregits) i prioritzant fruita, verdura, cereals integrals, proteïnes magres i greixos saludables.

