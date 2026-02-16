Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquesta és l’hora ideal per sopar, segons els nutricionistes

El cos segueix un ritme circadiari i avançar el sopar pot ajudar a dormir millor i a gestionar millor el metabolisme

Aquesta és l’hora ideal per sopar, segons els nutricionistes / CC0

Bruna Segura

Girona

La relació entre l’hora del sopar i la salut fa temps que desperta interès en nutricionistes i professionals de la salut. Escollir bé quan fas l’últim àpat del dia pot influir en el benestar general, especialment en el descans i en com el cos processa l’energia.

El cos humà funciona d’acord amb un ritme circadiari, el “rellotge intern” que regula el son i la vigília, entre moltes altres funcions. Aquest ritme també condiciona la manera com metabolitzem els aliments. Per això, menjar desalineat amb aquest rellotge biològic pot afavorir desequilibris metabòlics i, a la llarga, dificultar el control del pes.

Quan convé sopar?

La recomanació més habitual dels nutricionistes és clara: sopar com a mínim 2 o 3 hores abans d’anar a dormir. Això dona marge perquè la digestió avanci i el metabolisme treballi amb més calma durant la nit. En canvi, sopar massa tard pot interferir amb el descans i fer que el cos gestioni pitjor els nutrients.

A les comarques gironines, on sovint els horaris familiars i laborals poden variar molt (i hi ha qui tendeix a sopar tard), aquesta idea es pot aplicar de forma flexible: no es tracta d’una hora exacta, sinó de respectar aquesta finestra abans d’anar al llit.

Quins beneficis pot tenir sopar més d’hora?

  • Millor qualitat del son: sopar just abans de dormir pot provocar pesadesa, reflux o malestar, i això perjudica el descans. Dormir bé és bàsic perquè el cos faci tasques de reparació i recuperació.
  • Ajuda a regular el pes: deixar temps entre sopar i anar a dormir pot reduir la probabilitat d’acumular energia “de més” en forma de greix.
  • Salut cardiovascular: s’ha observat que menjar tard es pot associar amb pitjors valors nocturns de glucosa i insulina, cosa que no ajuda el sistema cardiovascular.
  • Pressió arterial: en alguns estudis, els horaris tardans s’han vinculat a una pressió nocturna més alta, un factor que convé vigilar a llarg termini.

No és només l’hora: també importa què sopes

Per aprofitar els beneficis d’un sopar a una hora raonable, també és important cuidar la qualitat del que menges. Sovint es recomana:

  • Prioritzar un plat equilibrat amb verdures, proteïna magra i greixos saludables.
  • Evitar àpats molt pesats i aliments rics en greixos saturats o sucres refinats, que poden empitjorar la digestió.
  • Mantenir-se hidratat, però sense beure en excés just abans d’anar al llit per no interrompre el son.

Una guia, no una norma rígida

Les pautes poden variar segons cultura i ritme de vida. Hi ha llocs on es sopa més tard, i això és habitual. Tot i així, el principi de fons és bastant universal: intenta que l’últim àpat del dia estigui alineat amb el descans i mantingues una certa regularitat d’horaris.

En resum: més que buscar una “hora perfecta”, la clau és sopar amb temps abans d’anar a dormir, ser constant i triar aliments que facilitin una nit tranquil·la. El cos ho nota.

