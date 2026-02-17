Això és el que li passa al cos si menges iogurts cada dia
És un làctic fermentat molt present a la dieta, i pres amb criteri pot aportar beneficis digestius, suport al sistema immunitari i salut òssia
El iogurt és un recurs habitual: fàcil, ràpid i molt estès en el dia a dia. És un producte làctic fermentat que s’obté afegint cultius bacterians a la llet. Al mercat n’hi ha de tota mena (sabors, textures i formats), però la pregunta és la de sempre: és bona idea menjar-ne cada dia, un o més d’un?
En general, pot encaixar perfectament dins una alimentació equilibrada, però els efectes depenen sobretot de quin iogurt tries i de com encaixa amb la resta de la dieta.
Beneficis per a la salut digestiva
Un dels punts forts del iogurt és el seu paper en la microbiota intestinal. Els cultius vius més habituals (com Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus) poden ajudar a mantenir un bon equilibri bacterià a l’intestí, cosa que afavoreix la digestió i l’absorció de nutrients.
A més, per a algunes persones amb intolerància a la lactosa, el iogurt pot ser una opció més tolerable que altres làctics, perquè els ferments poden contribuir a descompondre part de la lactosa residual.
Suport al sistema immunitari
El consum regular de iogurt també s’ha relacionat amb un possible reforç de les defenses. Els probiòtics poden ajudar a estimular la resposta immune i, a més, el iogurt aporta nutrients com la vitamina D, el zinc i el seleni, vinculats a la funció immunitària.
Salut òssia i prevenció a llarg termini
El iogurt és una font destacada de calci i sovint també de vitamina D, dos nutrients clau per mantenir uns ossos forts. Un consum sostingut d’aliments rics en calci pot contribuir a reduir el risc d’osteoporosi i fractures amb el pas dels anys.
També aporta potassi, que pot ajudar a la regulació de la pressió arterial, un factor important per a la salut cardiovascular.
Impacte en el control del pes
Incloure iogurt cada dia pot ser útil per a la sacietat: el seu contingut en proteïna (especialment en opcions tipus iogurt grec natural o versions altes en proteïna) pot ajudar a sentir-te ple i a evitar picar entre hores.
Ara bé, aquí hi ha el gran “però”: molts iogurts comercials poden portar sucre afegit i greixos innecessaris. Si l’objectiu és cuidar la salut i el pes, convé prioritzar versions naturals i sense endolcir.
Quin iogurt convé triar?
Per aprofitar-ne els beneficis:
- Millor iogurt natural (sense sucre afegit).
- Si vols més sacietat, pots optar per versions més proteiques.
- Si t’agrada dolç, endolceix-lo tu amb fruita o un grapat de fruits secs, en lloc de triar opcions ensucrades.
En resum: menjar iogurt cada dia pot ser una bona rutina si tries productes simples i poc processats i ho combines amb una dieta variada.
