Això és el que li pot passar al cos si menges pollastre cada dia
És un aliment ric en proteïnes, vitamines i minerals, però consumir-ne sempre i en excés pot empobrir la dieta i, segons com es cuini, augmentar alguns riscos
Menjar pollastre pot ser una bona opció, però sense abusar-ne. Els efectes al cos depenen de com el prepares, de quina quantitat en menges i, sobretot, de l’equilibri global de la dieta. El pollastre aporta nutrients importants, però si es converteix en l’única proteïna habitual i es menja de manera repetitiva, poden aparèixer desequilibris nutricionals.
Proteïnes i musculatura
El pollastre destaca pel seu alt contingut en proteïna, essencial per al manteniment i desenvolupament de la massa muscular. Menjar-ne sovint pot assegurar un aport constant d’aminoàcids essencials, fet que pot ser útil per a persones que entrenen o busquen guanyar musculatura.
Vitamins i minerals
També és una bona font de vitamines del grup B, com la B3 (niacina), la B6 (piridoxina) i la B12 (cobalamina), que intervenen en el metabolisme energètic, el funcionament del cervell i la producció de glòbuls vermells. A més, aporta minerals com el fòsfor i el seleni, relacionats amb la salut òssia i el sistema immunitari.
Què passa si n’abuses
El principal inconvenient de menjar pollastre cada dia és la manca de varietat. Una dieta diversa és clau per cobrir tot el ventall de nutrients que necessita el cos. Si es deixen de banda altres fonts de proteïna (peix, llegums, ous, fruits secs, carn magra variada), es poden generar mancances concretes.
A més, el risc no és només “el pollastre”, sinó com es cuina:
- Si es menja sovint amb pell o en versions fregides, arrebossades o amb molt d’oli, pot augmentar la ingesta de greixos saturats i, amb el temps, no ajudar la salut cardiovascular.
- En canvi, preparacions com planxa, forn, guisat lleuger o vapor acostumen a ser opcions més equilibrades.
Atenció a la qualitat del producte
També convé fixar-se en l’origen. En el pollastre de producció intensiva hi pot haver preocupacions sobre l’ús d’antibiòtics (i, segons el cas i la normativa, altres pràctiques de criança). Per això, si es pot, molta gent opta per pollastre de criança responsable o alternatives amb més garanties.
Recomanacions finals
Si decideixes menjar pollastre sovint (fins i tot cada dia), el més important és compensar-ho amb una dieta completa:
- Acompanya’l amb molta verdura i fruita.
- Inclou cereals integrals i llegums.
- Alterna amb altres proteïnes (peix, ous, llegums, fruits secs).
- Controla les racions i evita preparacions massa greixoses.
En resum: el pollastre pot formar part d’una alimentació saludable, però el cos ho agraeix quan hi ha varietat i bon criteri a la cuina.
