Això és el que li pot passar al cos si menges massa de pressa, segons els experts
Menjar de manera accelerada s’associa amb pitjor digestió, més risc de menjar en excés i, segons alguns estudis, amb factors com la glucosa alta, la pressió arterial elevada i alteracions del colesterol
Menjar ràpid s’ha convertit en un hàbit freqüent en el ritme de vida actual. Però aquest costum pot tenir un impacte notable en la salut. Diversos experts en nutrició adverteixen que ingerir els àpats amb presses pot desencadenar efectes no desitjats, començant pels problemes digestius.
La digestió comença a la boca
El procés digestiu s’inicia quan masteguem i barregem el menjar amb la saliva. Si mengem de pressa, sovint no masteguem prou, i això dificulta aquesta primera fase. El resultat pot ser:
- acidesa i molèsties gàstriques,
- reflux,
- inflor i sensació de pesadesa.
A més, quan no deixem temps al cos, el cervell pot tardar més a “adonar-se” que ja n’hi ha prou, i és més probable acabar menjant més del necessari.
Menjar de pressa i augment de pes
Alguns estudis han observat una relació entre menjar ràpid i tenir un IMC més alt. Una de les explicacions és que el cervell necessita aproximadament uns 20 minuts per rebre els senyals de sacietat que envia l’estómac. Si en aquest temps ja hem acabat el plat (o n’hem repetit), és fàcil passar-nos de calories sense voler.
També es planteja que menjar amb presses pot interferir en un metabolisme més eficient i en una correcta assimilació de nutrients, perquè el cos necessita un cert marge per processar-los bé.
Conseqüències per a la salut cardiovascular
La velocitat a l’hora de menjar també s’ha relacionat amb indicadors de risc cardiovascular. Hi ha recerques que associen menjar de pressa amb un risc més alt de síndrome metabòlica, un conjunt de factors que augmenten la probabilitat de patir malalties del cor, ictus i diabetis tipus 2.
En aquest context, s’ha apuntat que menjar ràpid pot vincular-se amb nivells elevats de sucre en sang, pressió arterial alta i valors de colesterol fora de rang. Per això, adoptar un ritme més pausat pot ser una estratègia útil per cuidar la salut a llarg termini.
Estratègies per menjar més a poc a poc
Canviar l’hàbit pot costar, però hi ha trucs senzills que poden ajudar:
- Masculgar bé: intenta fer entre 20 i 30 mastegades per mossegada.
- Dedicar-hi temps: reserva almenys 20–30 minuts per àpat.
- Menjar amb consciència: fixa’t en sabors, textures i olors; ajuda a frenar el ritme.
- Fer pauses: deixar els coberts a taula entre mos i mos redueix la velocitat.
- Menys distraccions: evitar pantalles o mòbil facilita escoltar la sacietat.
Beneficis de menjar a poc a poc
Adoptar un ritme més tranquil acostuma a portar avantatges clars:
- millor digestió,
- més facilitat per controlar el pes,
- millor absorció de nutrients,
- i, per a molta gent, una relació més sana amb el menjar, amb menys estrès i més satisfacció.
En resum, reduir la velocitat quan mengem no és cap mania: pot ser una inversió simple i efectiva en salut digestiva, metabòlica i cardiovascular, i també en benestar mental.
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula