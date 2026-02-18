Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diversos estudis atribueixen a la civada —especialment pel seu beta-glucà— un efecte positiu en la reducció del colesterol LDL, sempre dins d’un estil de vida saludable

Aquest “superaliment” és un gran aliat per mantenir a ratlla el colesterol / CC0

Bruna Segura

Girona

El colesterol alt és un problema de salut que afecta molta gent. Aquest lípid és necessari per a funcions essencials del cos, però quan se’n tenen valors elevats pot augmentar el risc de complicacions, sobretot cardiovasculars. En aquest context, experts en nutrició acostumen a destacar un aliment molt accessible que pot ajudar a controlar-lo: la civada.

La civada és coneguda pel seu alt contingut de fibra soluble, especialment el beta-glucà, un component que s’ha relacionat amb la reducció del colesterol LDL (el conegut com a colesterol “dolent”). La idea és que aquesta fibra, en contacte amb l’aigua, forma una mena de gel que pot ajudar a “capturar” part del colesterol i facilitar-ne l’eliminació.

Un perfil nutricional complet

A banda de la fibra, la civada aporta:

  • vitamines del grup B,
  • antioxidants,
  • i minerals com magnesi, ferro i zinc.

Això la converteix en un ingredient fàcil d’encaixar dins d’una dieta equilibrada, amb beneficis que van més enllà del colesterol.

Què diu la recerca

Algunes anàlisis han observat que un consum regular de civada pot contribuir a reduir el colesterol LDL en poques setmanes. Aquest efecte s’atribueix principalment al beta-glucà, que és el responsable de bona part de l’acció de la fibra soluble sobre el colesterol.

Com incorporar-la al dia a dia

Integrar civada a la dieta és senzill i molt versàtil (també a les comarques gironines, on cada cop és més habitual a esmorzars i berenars):

  • en forma de farinetes,
  • afegida a batuts,
  • en pa o galetes casolanes,
  • o com a base de postres més saludables.

El seu gust neutre permet combinar-la fàcilment amb fruita, iogurt o fruits secs.

Altres beneficis associats

A més del possible efecte sobre el colesterol, la civada s’ha relacionat amb:

  • millor digestió,
  • una regulació més estable del sucre en sang,
  • més sacietat (útil per controlar el pes),
  • i, en alguns casos, beneficis per a la pell gràcies a propietats antiinflamatòries i antioxidants.

No és un remei miracle

Tot i ser una gran aliada, la civada funciona millor com a part d’un enfocament global: reduir greixos saturats, augmentar fruita i verdura, fer activitat física regular i mantenir hàbits saludables. I si hi ha problemes mèdics previs o canvis importants a fer, és recomanable consultar un professional.

En resum, la civada és un “superaliment” assequible i pràctic que pot contribuir al control del colesterol, sempre dins d’un pla integral de salut.

