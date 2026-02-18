Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
therians Gironasalari mínimrobatori saltamontesramadàMovistarincendi Manlleu
instagramlinkedin

És saludable congelar el pa? Aquesta és la resposta d'un endocrí

La clau és el canvi que fa el midó amb el fred: en congelar i reescalfar, part del midó es transforma en midó resistent, que pot reduir el pic de glucosa i actuar com una mena de fibra

És saludable congelar el pa? Aquesta és la resposta d'un endocrí

És saludable congelar el pa? Aquesta és la resposta d'un endocrí / CC0

Bruna Segura

Girona

Congelar llesques de pa per tenir-ne a mà per esmorzar no és només una solució còmoda: també pot aportar avantatges per a la salut digestiva i metabòlica. Així ho explica l’endocrí Julián Tamayo, que assenyala que quan el pa es congela i després es reescalfa, el midó canvia i pot convertir-se en midó resistent de tipus 3. El resultat, segons ell, seria un pic de glucosa més baix, més fermentació al budell i una estructura que “funciona” com a fibra.

Què vol dir que el midó canvia?

El metge ho desgrana així: el midó és un hidrat de carboni complex, format per moltes unitats de sucre unides. Durant la cocció i l’emmagatzematge, aquests enllaços es trenquen i es tornen a reorganitzar.

  • En el pa del dia, el midó tendeix a ser més ràpid de digerir.
  • En canvi, en el pa congelat (i reescalfat), una part del midó passa a ser més resistent, és a dir, costa més que es transformi en glucosa.

Com actua al sistema digestiu

Hi ha una diferència important entre els dos tipus:

  • El midó de digestió ràpida es converteix en glucosa i es processa sobretot a l’intestí prim.
  • El midó resistent no es transforma tan fàcilment en glucosa: arriba més avall, a l’intestí gros, on les bacteris intestinals el fermenten. Per això s’explica que pot actuar com una fibra i tenir un efecte diferent sobre la glucosa.

Un truc de fleca per recuperar pa dur (o congelat)

A banda del tema metabòlic, també hi ha un consell pràctic per fer que un pa de dies (o que ha estat congelat) torni a semblar acabat de fer. El flequer Ramón Garriga comparteix un mètode senzill: mullar el pa completament abans d’enfornar-lo. Sí, passar-lo uns segons per sota l’aixeta, i després posar-lo en un forn preescalfat uns 10 minuts.

El resultat, segons explica, és un pa cruixent, calent i amb aspecte de recent forn, com si fos comprat aquell mateix dia.

El pa a la dieta: què cal tenir en compte

Menjar pa dins d’una dieta equilibrada sol ser compatible amb una bona salut digestiva, sobretot si es prioritzen opcions amb més fibra. Ara bé:

  • El pa blanc pot pujar la glucosa més ràpid perquè té un índex glucèmic més alt, cosa que pot no ser ideal per a persones amb resistència a la insulina o diabetis.
  • No tothom el tolera igual: hi ha qui pot tenir sensibilitat al gluten i notar molèsties digestives.
  • I com amb tot, si se’n menja massa sense mirar el conjunt, pot facilitar l’augment de pes.

Recomanacions generals

Molts professionals recomanen:

  • prioritzar cereals integrals,
  • vigilar racions,
  • i variar les fonts d’hidrats de carboni per obtenir un ventall més ampli de nutrients.

Notícies relacionades

En resum: congelar el pa pot ser una bona idea tant per organització com per possibles beneficis metabòlics, sempre dins d’una alimentació equilibrada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  2. El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
  3. Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
  4. Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
  5. Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
  6. Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
  7. Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
  8. Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada

La Generalitat ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors després de la vaga

La Generalitat ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors després de la vaga

Comencen la Quaresma i el Ramadà: per què les religions imposen el dejuni i l'abstinència?

Comencen la Quaresma i el Ramadà: per què les religions imposen el dejuni i l'abstinència?

Maurici Lucena: "La inversió a l'aeroport del Prat va cinc anys tard per culpa de l'anterior president del Govern"

Maurici Lucena: "La inversió a l'aeroport del Prat va cinc anys tard per culpa de l'anterior president del Govern"

L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions

L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions

David Aparicio, finalista als premis Carles Rahola de Comunicació Local

David Aparicio, finalista als premis Carles Rahola de Comunicació Local

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

Oriol Cardona, la gran esperança gironina en els Jocs Olímpics d'Hivern

Oriol Cardona, la gran esperança gironina en els Jocs Olímpics d'Hivern

Llobret obre el procés per a 12 pisos de lloquer assequible

Llobret obre el procés per a 12 pisos de lloquer assequible
Tracking Pixel Contents