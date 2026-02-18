És saludable congelar el pa? Aquesta és la resposta d'un endocrí
La clau és el canvi que fa el midó amb el fred: en congelar i reescalfar, part del midó es transforma en midó resistent, que pot reduir el pic de glucosa i actuar com una mena de fibra
Congelar llesques de pa per tenir-ne a mà per esmorzar no és només una solució còmoda: també pot aportar avantatges per a la salut digestiva i metabòlica. Així ho explica l’endocrí Julián Tamayo, que assenyala que quan el pa es congela i després es reescalfa, el midó canvia i pot convertir-se en midó resistent de tipus 3. El resultat, segons ell, seria un pic de glucosa més baix, més fermentació al budell i una estructura que “funciona” com a fibra.
Què vol dir que el midó canvia?
El metge ho desgrana així: el midó és un hidrat de carboni complex, format per moltes unitats de sucre unides. Durant la cocció i l’emmagatzematge, aquests enllaços es trenquen i es tornen a reorganitzar.
- En el pa del dia, el midó tendeix a ser més ràpid de digerir.
- En canvi, en el pa congelat (i reescalfat), una part del midó passa a ser més resistent, és a dir, costa més que es transformi en glucosa.
Com actua al sistema digestiu
Hi ha una diferència important entre els dos tipus:
- El midó de digestió ràpida es converteix en glucosa i es processa sobretot a l’intestí prim.
- El midó resistent no es transforma tan fàcilment en glucosa: arriba més avall, a l’intestí gros, on les bacteris intestinals el fermenten. Per això s’explica que pot actuar com una fibra i tenir un efecte diferent sobre la glucosa.
Un truc de fleca per recuperar pa dur (o congelat)
A banda del tema metabòlic, també hi ha un consell pràctic per fer que un pa de dies (o que ha estat congelat) torni a semblar acabat de fer. El flequer Ramón Garriga comparteix un mètode senzill: mullar el pa completament abans d’enfornar-lo. Sí, passar-lo uns segons per sota l’aixeta, i després posar-lo en un forn preescalfat uns 10 minuts.
El resultat, segons explica, és un pa cruixent, calent i amb aspecte de recent forn, com si fos comprat aquell mateix dia.
El pa a la dieta: què cal tenir en compte
Menjar pa dins d’una dieta equilibrada sol ser compatible amb una bona salut digestiva, sobretot si es prioritzen opcions amb més fibra. Ara bé:
- El pa blanc pot pujar la glucosa més ràpid perquè té un índex glucèmic més alt, cosa que pot no ser ideal per a persones amb resistència a la insulina o diabetis.
- No tothom el tolera igual: hi ha qui pot tenir sensibilitat al gluten i notar molèsties digestives.
- I com amb tot, si se’n menja massa sense mirar el conjunt, pot facilitar l’augment de pes.
Recomanacions generals
Molts professionals recomanen:
- prioritzar cereals integrals,
- vigilar racions,
- i variar les fonts d’hidrats de carboni per obtenir un ventall més ampli de nutrients.
En resum: congelar el pa pot ser una bona idea tant per organització com per possibles beneficis metabòlics, sempre dins d’una alimentació equilibrada.
