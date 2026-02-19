25 anys de medicina nuclear a Girona
L’aliança Cetir-Clínica Girona va fer possible la seva implantació a la regió sanitària de Girona
DdG
Fins fa 25 anys, els pacients de la demarcació de Girona que requerien proves de medicina nuclear havien de desplaçar-se fora del territori per completar el seu diagnòstic. Estudis clau per detectar i seguir l’evolució de malalties oncològiques, neurològiques o cardíaques només es podien realitzar en centres externs, amb l’impacte negatiu que això suposava en termes de temps, desplaçaments i càrrega assistencial per a pacients i famílies.
Aquest escenari va canviar amb l’aliança entre Cetir i Clínica Girona, que va fer possible la implantació per primera vegada de la medicina nuclear a la regió sanitària de Girona. Aquest fet va suposar un punt d’inflexió en l’atenció diagnòstica, apropant a la població tècniques d’alta complexitat i reforçant la capacitat resolutiva del territori.
La incorporació de la medicina nuclear ha facilitat la realització, al mateix territori, de proves d’alta precisió diagnòstica i de procediments d’intervencionisme selectiu, millorant l’abordatge de múltiples malalties. Aquest avenç ha permès detectar processos patològics en fases més precoces i fer un seguiment més precís de l’evolució clínica dels pacients. A més, ha contribuït a millorar l’accessibilitat a proves d’alta complexitat i a reduir els temps d’espera, afavorint una atenció més eficient, àgil i equitativa.
Compromís mèdic amb la regió sanitària
Al llarg d’aquests 25 anys, Cetir Ascires ha incorporat, de manera progressiva, tecnologia d’avantguarda, consolidant-se com un referent en diagnòstic per la imatge avançada i medicina nuclear.
Entre les principals fites de l’equip mèdic destaquen la instal·lació del primer SPECT/TC de la comarca i, posteriorment, del primer PET/TC de la regió sanitària, una tecnologia híbrida que integra medicina nuclear i radiologia convencional en una única prova diagnòstica.
Aquestes tècniques permeten obtenir informació anatòmica i funcional de gran precisió, essent claus en el diagnòstic, la planificació terapèutica i el seguiment de pacients oncològics. Així mateix, la medicina nuclear té un paper essencial en l’estudi de trastorns de memòria i deteriorament cognitiu, malalties neurològiques associades a trastorns del moviment, patologia cardíaca, infeccions, processos inflamatoris i vasculitis.
L’evolució tecnològica ha anat acompanyada d’una millora significativa en l’experiència del pacient, amb equips més ergonòmics, temps d’adquisició més curts i entorns pensats per oferir una major comoditat durant la realització de les proves.
A les noves instal·lacions, Cetir Clínica Girona manté el seu compromís amb l’excel·lència en cirurgia radioguiada i disposa actualment d’una habitació destinada a teràpia metabòlica ambulatòria. La teragnosi i el tractament oncològic amb radiofàrmacs de nova generació es perfilen com una línia terapèutica prometedora per a determinats tipus de càncer i diferents fases evolutives de la malaltia.
Una aliança al servei del pacient
Amb motiu del 25è aniversari d’aquesta aliança, Cetir Ascires i Clínica Girona organitzaran enguany una sèrie de sessions clíniques que abordaran diversos àmbits d’interès assistencial, centrades en la medicina nuclear i en el seu potencial paper diagnòstic i terapèutic en diferents patologies.
En el marc d’aquesta commemoració, Cetir Ascires i Clínica Girona posen en valor una col·laboració sostinguda al llarg del temps, compromesa amb l’atenció al pacient a la Regió Sanitària de Girona, tot reafirmant el seu compromís amb la innovació, l’excel·lència clínica i la proximitat assistencial.
Sobre Cetir Ascires
L’equip mèdic de Cetir Ascires, referent en medicina nuclear i diagnòstic per la imatge, compta amb una trajectòria de més de 60 anys. Pioner en la incorporació d’avenços mèdics com la primera ressonància magnètica d’Espanya (1983), la primera Unitat de Radiofarmàcia (1995), el primer PET/TC d’última generació (2007) i el primer PET/RM digital (2017). Actualment, impulsa la teràpia metabòlica, tant a través d’una càtedra a la Universitat de Barcelona (UB) com a la seva clínica d’Esplugues de Llobregat (2024), especialitzada en aquest innovador tractament oncològic.
Sobre Clínica Girona
Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP des de la creació de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública (1985), actualment SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya).
Amb més de 90 anys d’història, va ser la primera clínica que es va obrir a la ciutat i la primera a posar en funcionament un Centre de Diàlisi a Girona (1974). Així mateix, va ser pionera en la implantació de noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge, com el TAC (1987) o la Ressonància Magnètica (1997), així com en l’àmbit de la medicina nuclear a Girona, conjuntament amb Cetir Ascires (2001).
El Grup Clínica Girona integra actualment més de 600 professionals. La suma dels desenvolupaments humà i tecnològic ha convertit Clínica Girona en un dels centres sanitaris de referència a les comarques gironines.
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Un repte viral li costa la vida: mor l’‘influencer’ Ángel Montoya després de llançar-se a un riu
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula
- El botó desconegut de la rentadora: t’ajuda a estalviar a la factura de la llum
- Aquests “mals menors” poden ser un avís de càncer d’ovari: els símptomes que massa dones deixen passar
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina