Adeu a tocar el radiador o a moure el termòstat: un estudi apunta la millor temperatura del dormitori per a majors de 65 anys

Per a la gent gran, mantenir l’habitació per sota dels 24 °C durant la nit podria afavorir un son més tranquil i reduir l’estrès cardiovascular

Adeu a tocar el radiador o a moure el termòstat: un estudi apunta la millor temperatura del dormitori per a majors de 65 anys

Adeu a tocar el radiador o a moure el termòstat: un estudi apunta la millor temperatura del dormitori per a majors de 65 anys / CC0

Bruna Segura

Girona

Un nou estudi de la Universitat Griffith (Queensland, Austràlia) conclou que dormir amb la temperatura del dormitori per sota dels 24 °C pot minimitzar la resposta d’estrès en persones majors de 65 anys. Segons els autors, la temperatura de l’habitació és un factor essencial —i sovint poc tingut en compte— per a un descans nocturn saludable.

La recerca, liderada pel doctor Fergus O’Connor (Escola de Salut, Esport i Treball Social Associat de la universitat), es va centrar en com la calor afecta el ritme cardíac i els nivells d’estrès. Hi van participar 47 persones, monitorades cada nit durant l’estiu del 2025, en la franja de les 21 h a les 7 h. Durant aquest període, es van registrar canvis del pols en relació amb la temperatura ambiental. El resultat principal: quan la temperatura puja massa, augmenten les respostes d’estrès i s’incrementa la freqüència cardíaca.

La calor carrega el cor: per què pot ser un risc

Segons O’Connor, l’exposició a la calor obliga el cos a reaccionar: augmenta la freqüència cardíaca perquè el cor treballa més per portar sang cap a la pell i ajudar a refredar l’organisme. Aquest “sobreesforç” pot elevar l’estrès fisiològic i dificultar que el cos es recuperi del dia anterior.

En persones grans, aquest esforç sostingut pot ser especialment delicat: la combinació de son interromput i recuperació pitjor pot acabar pesant en la salut del cor i del sistema circulatori. No es tracta només de dormir bé, sinó també de protegir el sistema cardiovascular.

Més nits càlides: un context que també ens toca de prop

Amb l’escalfament global, el problema es complica: cada cop hi ha més episodis de calor que també impacten les nits. I això, a les comarques gironines, es pot notar tant a la costa (amb humitat) com a zones interiors en episodis de calor persistent. En aquest escenari, tenir a mà mesures per controlar la temperatura del dormitori esdevé més rellevant, sobretot per a la gent gran.

Què en podem extreure

Si l’objectiu és un son més confortable, l’article insisteix en la importància de mantenir una temperatura adequada a casa, i especialment al dormitori. En aquest cas, el punt de referència que destaca l’estudi és clar: per sota dels 24 °C.

