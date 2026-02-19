Això és el que passa si deixes de beure cervesa
Eliminar la cervesa (i, per tant, l’alcohol) pot influir en el pes, el fetge, el son i fins i tot en l’estat d’ànim. Els canvis depenen de la quantitat que en consumies i dels teus hàbits generals
Prendre la decisió de deixar de beure cervesa de manera definitiva pot tenir un impacte notable en la salut. Tot i que és una beguda molt present en la cultura i en la vida social, la cervesa aporta alcohol i calories que afecten el cos de diferents maneres. Quan la treus de la rutina, és habitual notar canvis en el benestar general.
Menys calories “buides” i possible pèrdua de pes
Un dels efectes més immediats és la reducció de la ingesta calòrica. La cervesa aporta calories que, sovint, no van acompanyades de nutrients essencials. Segons el text, una pinta pot tenir aproximadament 150 a 200 calories. Si en bevies diverses a la setmana, eliminar-les pot facilitar una pèrdua de pes gradual i ajudar a millorar la composició corporal.
Un descans per al fetge
El fetge és un dels òrgans que més pateix amb el consum regular d’alcohol. Deixar la cervesa pot ser un alleujament i permetre que el fetge funcioni de manera més eficient. L’excés d’alcohol s’associa amb problemes com el fetge gras o, en casos més greus, la cirrosi. Retirar l’alcohol dona marge perquè el cos es recuperi millor.
Beneficis potencials per al cor i la pressió arterial
El consum d’alcohol, inclosa la cervesa, també s’ha relacionat amb riscos cardiovasculars. Tot i que a vegades es parla d’un possible efecte del consum “moderat”, molts professionals remarquen que els riscos sovint superen els beneficis. Deixar de beure cervesa pot ajudar a reduir la pressió arterial i, a llarg termini, disminuir el risc de determinades malalties del cor.
Millora de la qualitat del son
Encara que hi ha qui creu que l’alcohol ajuda a adormir-se, sovint altera el cicle del son i redueix el descans realment reparador. En deixar la cervesa, és possible notar un son més profund i una millor sensació de recuperació l’endemà.
Salut mental: ansietat i estat d’ànim
El consum d’alcohol està estretament lligat a la salut mental. Beure cervesa de manera habitual pot contribuir a símptomes d’ansietat o baix estat d’ànim. Quan es redueix o s’elimina l’alcohol, moltes persones noten una millora del to emocional, en part perquè l’alcohol actua com a depressor del sistema nerviós central i pot alterar l’equilibri químic del cervell.
Sistema immunitari i pell
L’alcohol pot afeblir el sistema immunitari i fer-te més propens a infeccions. Deixar la cervesa pot ajudar a reforçar les defenses. També pot millorar l’aspecte de la pell: l’alcohol té efecte deshidratant i pot empitjorar la sequedat o l’acne. Amb menys alcohol, és habitual notar la pell més hidratada i amb millor aspecte, especialment si també millora el descans i la funció hepàtica.
En resum, deixar de beure cervesa pot tenir efectes positius en diversos àmbits del cos i la ment. La magnitud del canvi depèn de quant en consumies, però en molts casos el cos ho nota en energia, son i benestar.
