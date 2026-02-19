Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El perill del “propòsit d’any nou”: quan començar a fer esport de cop acaba en lesió

A Urgències detecten cada inici d’any un augment notable de lesions esportives, sobretot esquinços, estirades musculars i tendinopaties per sobrecàrrega

Vols aprofitar el temps perdut?

Vols aprofitar el temps perdut? / freepik

Abril Benítez

A principi d’any, moltes persones tornen al gimnàs o reprenen l’activitat física després de setmanes (o mesos) de sedentarisme. I aquest canvi sobtat és, segons experts d’Urgències, una de les principals causes del repunt de lesions.

Què és aquest cas: el “síndrome del propòsit d’any nou”

És el nom que alguns professionals fan servir per descriure el mateix patró que es repeteix cada any: després dels excessos de desembre, molta gent intenta “compensar” amb entrenaments intensos, sense preparació prèvia.

Per què passa

El problema principal és el sobreesforç agut: passar de no fer res a entrenar fort de cop, sense una fase d’adaptació. A més, el fred juga en contra si no s’escalfa bé: els músculs i teixits són menys elàstics i és més fàcil lesionar-se.

Quan passa

Sobretot entre gener i febrer, quan es consoliden els propòsits i augmenta l’assistència a gimnasos i activitats esportives.

Les lesions més freqüents quan tornem a entrenar

Lesions agudes

  • Esquinços (especialment de turmell i genoll) per moviments bruscos o manca d’estabilitat.
  • Distensions musculars (“estirades”) a isquiotibials, bessons i quàdriceps.

Lesions per sobrecàrrega

  • Tendinopaties (rotuliana o d’Aquil·les).
  • Síndrome d’estrès tibial medial (dolor a la tíbia), típica quan s’incrementa massa la càrrega.

Recomanacions si fa temps que no fas esport

Comença amb progressió (i no amb pressa)

  • Augmenta durada i intensitat a poc a poc (setmana a setmana).
  • Alterna dies d’activitat amb descans: el cos es recupera i s’adapta quan para.
Diverses persones fent exercici en una sala de gimnàs.

No forcis el cos més del que ara aguantes / Bernabé

Escalfa i fes tornada a la calma

  • L’escalfament prepara articulacions i musculatura.
  • La tornada a la calma ajuda a reduir tensió i rigidesa.

Cuida força, tècnica i equipament

  • Enforteix la musculatura estabilitzadora (genolls, turmells, maluc i core).
  • Revisa que el calçat i el material siguin adequats.
  • Evita entrenar deshidratat o sense haver menjat bé.

Quan hem d’anar a l’especialista

Senyals d’alarma

Cal consultar (o anar a Urgències) si hi ha:

  • Deformitat visible (possible fractura o luxació).
  • Impossibilitat total de recolzar o moure l’articulació.
  • Zona freda, pàl·lida o amb formigueig (alteració neurovascular).
  • Dolor molt intens o persistent que no millora amb repòs i fred.

En aquests casos, poden ser necessàries proves com radiografia o ecografia i derivació a traumatologia.

El missatge és clar: fer esport és saludable, però el risc apareix quan el “bon propòsit” es converteix en un canvi brusc i sense planificació. Progressió, escalfament i descans són el millor antídot per no començar l’any… lesionat.

